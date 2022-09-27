شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. 8 أكتوبر

تحيى النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما يوم 8 أكتوبر المقبل، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تلتقى سلطانة الطرب مع جمهورها فى سهرة طربية خاصة، تقدم من خلالها مجموعة من أجمل أغنياتها التى شكلت علامات فارقة فى مشوارها الفنى الممتد منذ 20 عاما، والتي اشتهرت بها طوال مشوارها الطربى ويحفظها الجمهور عن ظهر قلب ومنها روائعها الخالدة: "آه يا ليل" و"جرح تانى" و"نساى" و"على بالى".

ومن المقرر أن تقدم سلطانة الطرب شيرين عبد الوهاب فى حفلها الكبير مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأغانى، منها: "بكلمة منك" و"مشاعر" و"انكتبلى عمر" و"أنا فى الغرام" و"لازم أعيش" و"القماص" و"واحدة بواحدة"، إضافة لبعض أغنيات من ألبومها الجديد الذى تجهز له حاليا وتتعاون فيه مع أبرز الملحنين والشعراء والموزعين، ويشهد الحفل إقبالا كبيرا على حجز التذاكر من جمهور وعشاق شيرين.

وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، برعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، الذى يحرص على دعم الأنشطة الثقافية والترفيهية، حيث استضافت أوبرا مسرح جامعة مصر مؤخرا، عددا كبيرا من النجوم منهم النجم وائل جسار، والنجم بهاء سلطان، والنجم على الحجار، والنجم مدحت صالح، ونجم الجيل تامر حسنى فى احتفالية خاصة، والشيخ ياسين التهامى.

وحققت الحفلات ردود فعل واسعة، وذلك فى إطار خطة الجامعة التى تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة من أجل الارتقاء بالذوق العام وإعادة الاعتبار للغناء الراقى فى مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات، وذلك على مسرح الجامعة الذى تم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.

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