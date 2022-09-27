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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد من الجامعة العربية يصل إلى الجزائر للاطلاع على تحضيرات القمة

صدى البلد

 وصل وفد من جامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، اليوم /الثلاثاء/ إلى الجزائر، في زيارة رسمية تستمر على مدار3 أيام، للاطلاع على آخر التحضيرات المتعلقة بانعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن يعقد الأمين العام المساعد للجامعة العربية عدة لقاءات مع المسؤولين الجزائريين المكلفين بالإعداد للقمة، وتفقد عدد من المنشآت المخصصة لاستضافة هذا الاستحقاق الهام.
يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار مواصلة المشاورات والتنسيق بين جامعة الدول العربية والجزائر باعتبارها البلد المضيف للقمة، لبحث الجوانب التنظيمية والموضوعية الضرورية لإنجاح هذا الحدث العربي الهام.
 

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