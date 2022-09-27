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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة مبنى مخالف بمنطقة الحظائر في بورسعيد

حملات إزالة جنوب
حملات إزالة جنوب بورسعيد

استمرارا لحملات إزالة التعديات على أراضي الدولة،  أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة أحمد زغلف رئيس الحي واصلت حملاتها  المكبرة  في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة ، حيث  تم إزالة مبنى مخالف على مساحة 148م بمنطقة الحظائر القابوطى الجديد.

محافظ بورسعيد يشدد على استمرار الحملات لاستعادة ممتلكات الدولة من المعتدين 

وأوضح محافظ بورسعيد أن  هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.

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محافظ بورسعيد يشدد على استمرار الحملات لاستعادة ممتلكات الدولة من المعتدين 

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار الحملات لاستعادة ممتلكات الدولة من المعتدين 

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