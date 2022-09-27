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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للاطمئنان على توافر المستلزمات.. نائب محافظ المنيا يتفقد 4 وحدات صحية

جولة مفاجئة على الوحدات
جولة مفاجئة على الوحدات الصحية

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي داخل المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، للاطمئنان على الوضع الصحي وتوافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، ولضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

وفي هذا الإطار أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية مسائية مفاجأة على عدد من الوحدات والمراكز الطبية بمركزي المنيا وسمالوط، حيث شملت الجولة المرور على المركز الطبي (شباب المستقبل) بمدينة المنيا الجديدة، والوحدة الصحية بقلوصنا التابعة لمركز سمالوط، ومستشفى حميات سمالوط، (والمنقولة لقلوصنا لحين الانتهاء من أعمال التطوير بمستشفى حميات سمالوط)، والوحدة الصحية بالبيهو، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أحمد راشد رئيس مركز سمالوط.

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وخلال الجولة، تابع نائب المحافظ سير العمل وتواجد النوبتجيات المسائية، وتوافر الأدوية والأمصال، كما حرص على متابعة دفاتر الحضور والانصراف الخاصة داخل الوحدات الصحية لقياس مدى التزام الأطقم الطبية بالمواعيد المقررة واستمرار العمل على أكمل وجه.

ووجه نائب المحافظ، بتلافي عدد من الملاحظات داخل الوحدات الصحية، وحرص على فتح نقاش مع الأطقم الطبية بها، وأعرب عن شكره وتقديره للأطقم الطبية والتمريض، لجهودهم الواضحة في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

 كما التقى بعدد من المرضى واستمع لجميع شكواهم موجها بالعمل على حلها وتلافيها، ومعربًا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وعلى هامش الجولة تفقد نائب المحافظ، مبنى وقاعات التدريس للمعهد الفني الصحي بالبيهو، وذلك ضمن جهود المحافظة للاستفادة من المباني الغير مستغلة حيث تم اجراء عملية الإحلال والتجديد للمبنى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتعظيم الاستفادة منه لاستيعاب الطلاب.

 كما تفقد نائب المحافظ، دار أيتام تابع للتضامن الاجتماعي بقرية قلوصنا، وحرص على حضور درس تعليمي للأطفال، واستمع لعدد من مطالبهم ووجه رئيس مدينة سمالوط، بالتنسيق مع مديرية التضامن لفحص عدد من مطالبهم.

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