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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: الدعم النقدي أكثر كفاءة من العيني

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، علي أهمية الحفاظ على الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية في مصر من خلال منظومة الدعم التي تشمل الدعم العيني والنقدي.

وقال المصيلحي - خلال فعالية نظمها البنك الدولي مع وزارة المالية لإطلاق تقرير مراجعة الإنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية - إن الدعم النقدي أكثر كفاءة من الدعم العيني لكنه يتأثر بصدمات العرض كما حدث أثناء جائحة كوفيد 19 إذ كان لدى مصر ما يكفيها من السلع الاستراتيجية لأربعة أشهر وهو ما حال دون انكشافها على الأزمات اللوجستية.

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ودعا البنك الدولي إلى المساعدة في تحسين جودة البيانات والتي جرت وتجري في مصر على قدم وساق، فضلا عن وضع النماذج الحقيقية لرفع جودة الاستهداف في منظومة الدعم، وأضاف أن مسألة السلم والأمن الاجتماعيين هما أساس أي عملية لتطوير الموارد البشرية.
 

علي المصيلحي التجارة الداخلية وزير التموين كوفيد 19 السلع الاستراتيجية الدعم النقدي Finance Real Estate

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