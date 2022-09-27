وزير التموين: الدعم النقدي أكثر كفاءة من العيني

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، علي أهمية الحفاظ على الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية في مصر من خلال منظومة الدعم التي تشمل الدعم العيني والنقدي.

وقال المصيلحي - خلال فعالية نظمها البنك الدولي مع وزارة المالية لإطلاق تقرير مراجعة الإنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية - إن الدعم النقدي أكثر كفاءة من الدعم العيني لكنه يتأثر بصدمات العرض كما حدث أثناء جائحة كوفيد 19 إذ كان لدى مصر ما يكفيها من السلع الاستراتيجية لأربعة أشهر وهو ما حال دون انكشافها على الأزمات اللوجستية.

ودعا البنك الدولي إلى المساعدة في تحسين جودة البيانات والتي جرت وتجري في مصر على قدم وساق، فضلا عن وضع النماذج الحقيقية لرفع جودة الاستهداف في منظومة الدعم، وأضاف أن مسألة السلم والأمن الاجتماعيين هما أساس أي عملية لتطوير الموارد البشرية.

