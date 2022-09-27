محلل اقتصادي: العالم ينتظر ركودا عالميا في الفترة المقبلة ..فيديو

قال مهند ياقوت محلل اقتصادي، إن تراجع أسعار النفط العالمية لها العديد من الأسباب منها الحالة العامة من تشكيل السياسات النقدية من جميع البنوك المركزية فى العالم، وهذا يجعل العالم أجمع ينتظر ركودا عالميا فى الفترة المقبلة.

وأضاف "ياقوت"، خلال حواره التليفزيوني على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن هناك تباطؤا يحدث فى اقتصاد الكثير من الدول، ومن المحتمل أن يستمر لفترة مقبلة، وهذا يعني أن سوف يكون هناك تراجع فى طلب السلع والخدمات، وعلى رأس تلك السلع سيكون النفط.

وتابع المحلل الاقتصادي أن الصين كانت تطلب الكثير من النفط والبترول قبل مجيء فيروس كورونا وبعد هذه الأزمة قل طلبها بشكل كبير.