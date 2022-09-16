انخفاض أسعار النفط يتحدى التوقعات القوية للطلب العالمي

تراجعت أسعار النفط بنحو الربع في الأشهر الثلاثة الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخاوف من استمرار الركود في الطلب العالمي على الطاقة، لكن لا يوجد متنبئ يمكنه التحقق في الواقع.

اثنان من أكثر المتنبئين عن كثب للطلب العالمي على النفط، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية (IEA) - هيئة مراقبة الطاقة في الغرب - يرون أنه ينمو بنسبة تتراوح بين 2٪ و 3٪ هذا العام والعام المقبل.

هذا ما يقرب من ضعف المتوسط ​​السنوي في العقد الذي سبق تفشي جائحة Covid-19 في عام 2020، عندما بلغ متوسط ​​النمو السنوي في استهلاك النفط العالمي 1.2 مليون برميل يوميًا.

وعلى الرغم من غيوم العواصف الاقتصادية من بكين إلى واشنطن، لا يتوقع أي من المتنبئين الانتعاش بعد الوباء في استهلاك النفط أن يشوبه ركود محتمل.

وقال الأمين العام الجديد لأوبك هيثم الغيص لرويترز الشهر الماضي “ما زلنا متفائلين” مضيفا “في عام 2023، سيكون هناك تباطؤ في النمو، لكنه لن يكون شيئًا نتوقعه حاليًا ليكون أقل من المعايير التاريخية”

وبشكل عام، تتوقع مجموعة 13 دولة مصدرة للنفط زيادة في الطلب بمقدار 3.1 مليون برميل هذا العام و 2.7 مليون في العام المقبل.

ولا تزال وكالة الطاقة الدولية - التي أقرت الأسبوع الجاري بأن نمو الطلب سيتوقف في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام - تتوقع ارتفاعًا بمقدار 2 مليون برميل يوميًا في استهلاك النفط بشكل عام في عام 2022 ، يليه 2.1 مليون في عام 2023.

وتضرب بنوك وول ستريت الرئيسية نغمة مماثلة. توقع بنك الاستثمار Goldman Sachs في أغسطس أن يرتفع الطلب العام المقبل بمقدار مليوني برميل - على الرغم من علامات التباطؤ الاقتصادي من الصين إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وفي غضون ذلك، أكد بنك جيه بي مورجان هذا الأسبوع مجددًا أن نمو الطلب على النفط سيظل مرنًا ، مشيرًا إلى 'توقعاتنا بأن الاقتصاد العالمي سيبقى بعيدًا عن الركود'.

وفي أسواق النفط، كان الأمر أكثر قتامة.

وبعد أن دفعت الأسعار لفترة وجيزة إلى ما يقرب من 140 دولارًا للبرميل في مارس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وعانت الأسعار من أكبر انخفاض لمدة 90 يومًا منذ بداية جائحة كوفيد - وقبل ذلك، الانخفاضات الرئيسية في عامي 2014 و 2015 و 2008-2009.

وبالنسبة لمدير الأصول السويسري جوليوس باير - الذي يرى أن سعر خام برنت القياسي سيبلغ متوسط ​​95 دولارًا هذا العام هو من بين الأكثر هبوطًا - فإن المعادلة بسيطة: العرض يفوق الطلب.

قال نوربرت روكر، رئيس قسم الاقتصاد في جوليوس باير: “ما زلنا نرى نمو الطلب ، بشكل رئيسي في الأسواق الناشئة ، لكننا نشهد أيضًا ركودًا في الطلب في العالم الغربي والصين”.

وبالإضافة إلى القيود الصارمة لـ كوفيد 19 في العديد من المدن الصينية التي أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي ، فقد انخفض الطلب على النفط هناك مؤخرًا بسبب الصيانة المؤقتة للمصافي ، كما يشير خبراء الصناعة.

أشار نيل كروسبي ، كبير محللي النفط في شركة الاستشارات OilX، إلى أن كبار المتنبئين مثل وكالة الطاقة الدولية قد خفضوا توقعاتهم للطلب على النفط بشكل طفيف ، لكن المستثمرين المتجهين نحو الانخفاض كانوا يسعون لتأثير أكبر بكثير من التباطؤ.

وقال كروسبي لرويترز 'لا أحد مخطئ تماما في حد ذاته لكن حتما في مرحلة ما سيتعين على هاتين الإشارتين التقارب وربما في مكان ما في الوسط.'