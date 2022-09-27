علي الحجار: لو غنيت زي تامر حسني هسقط ورفضت الترشح لنقابة الموسيقيين

حل الفنان علي الحجار ضيفا على حلقة خاصة مع الإعلامية زهرة رامي عبر محطة راديو إنرجي 92.1، بعد اختياره نجم شهر سبتمبر للاحتفاء بمسيرته الفنية والغنائية التي استمرت على مدار أكثر من 40 عاما.

وتحدث الفنان علي الحجار عن علاقته بتترات المسلسلات التي غاب عنها سنوات طويلة حتى عاد لغناء تتر مسلسل "جزيرة غمام" التي كانت أحد أسباب نجاح العمل في دراما رمضان 2022.

تترات علي الحجار

وقال علي الحجار إنه وافق على غناء تتر جزيرة غمام لعدة أسباب بداية من المؤلف عبد الرحيم كمال، والشاعر إبراهيم عبد المجيد الذي غنى له واحدة من أجمل أعماله "لما الشتا يدق البيبان" إلى جانب الألحان وقصة العمل.

وعن غيابه عن تترات المسلسلات، أوضح علي الحجار أن هذا الأمر منطقي لأنه حاليا يتواجد جيل جديد من المنتجين والملحنين يرغبون في العمل مع مطربي جيلهم.

واستطرد:" بقى في ملحنين غير عمار الشريعي وعمر خيرت وياسر عبد الرحمن ومطربين غير علي الحجار ومحمد الحلو مدحت صالح الذي بدأ رحلة العودة من خلال مسلسل أبو العروسة".

علي الحجار ومحمد الحلو

كما تحدث علي الحجار عن علاقته بالفنان محمد الحلو التي بدأت منذ سنوات عديدة أثناء مرحلة الدراسة ومشاركتهما في فرقة غنائية سويا، وامتدت حتى اليوم.

وأوضح علي الحجار حقيقة شائعات استبداله بمحمد الحلو في تتر مسلسل ليالي الحلمية، مؤكدا على أنه لا يعرف هذه القصة، ولكن محمد الحلو مغنواتي كبير ودائما أصفه بأنه مطرب المطربين.

واستطرد علي الحجار عن محمد الحلو:" أنا مؤمن بإنه بني آدم حلو وقلبه أبيض ولا بيغير ولا بيضايق من نجاح غيره" ووصفه بأنه صديق عمره الذي يقطن بجواره.

ووصف علي الحجار نفسه بأنه "كان واخد توكيل التترات الصعيدي" مثل ذئاب الجبل والرحايا وغيرها، مشيرا إلى أنه بدأ التترات مع عمار الشريعي وسيد حجاب في مسلسل "الأيام".

علي الحجار وتامر حسني

وعن تمسك علي الحجار بستايل معين في الغناء، أوضح أن الأعمال يجب أن تليق بمن يقدمها، واستعان بمثال على أغاني الفنان تامر حسني قائلا:" لو جيت أغني اللي بيقدمه تامر حسني الأغنية هتسقط.

واستطرد:" لا صوتي زي صوت تامر حسني ولا إيقاع أغانينا شبه بعض ولكنه لما غنى عارفة قدمها بصوته وبطريقة حلوة جدا".

وروى الفنان علي الحجار موقفا كوميديا عن ألبومه "تجيش نعيش"، الذي كان سببا في شهرة الفنانة داليا البحيري ودخولها مجال التمثيل على حد وصفه قائلا:" هي فخورة بالحكاية دي جدا".

وقال علي الحجار، إن هذا الألبوم واجه مواقف عديدة منها عدم قدرة الموزعين في السودان على دفع مقابل مادي له فأرسلوا لهم جمالا عبر سوق إمبابة، وقام ببيعها حتى يحصل على أمواله.

علي الحجار وبليغ حمدي

وكشف الفنان علي الحجار عن استعداده لطرح أغنية جديدة من ألحان بليغ حمدي بعد مرور سنوات على رحيل الملحن الشهير الذي قدمه في بداية مشواره.

وقال علي الحجار إن ورثة بليغ حمدي وجدوا الأغنية بين مقتنياته، وهاتفوا صديقا له لعرض الأغنية عليه لأنه الأجدر بتقديمها، ثم قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجها، مشيرا إلى أنه ينتج أعماله منذ عام 1981.

وأكد على أن إنتاج الشركة المتحدة لأغنيته الجديدة خطوة هامة من أجل انتشارها وتحقيقها النجاح الذي يليق بتاريخ بليغ حمدي، مشيرا إلى أنها من أشعار جمال بخيت وكانت مدتها 12 دقيقة، واختصرها مع الموزع أدهم دهيمة إلى 4 دقائق.

وتحدث الفنان علي الحجار عن متابعته للعديد من الشعراء الشباب منهم مايكل عادل ومصطفى إبراهيم، مشيرا إلى أن بداياته مع كبار الكتاب والشعراء وضعته في مكانة لا يجب أن يقل عنها.

وقال إنه يمتهن الفن، ولا يتابع أي مشروع تجاري آخر مثل المطاعم، موضحا:" لما جالي فلوس بنيت ستوديو ومش بأجره بس موفرلي في الإنتاج.. الساعة ب 800 جنيه في أي ستوديو وأنا بحب أقعد أشتغل على الأغنية براحتي".

وتحدث علي الحجار عن فترة احتكار الملحن بليغ حمدي لأعماله، وأشاد بإنسانيته وأخلاقه بعدما سمح له بالغناء من كلمات صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي بل وأنتج الألبوم دون أي اعتراض حرصا منه على مصلحة المغني الصاعد أنذاك.

علي الحجار وعائلته

وتحدث علي الحجار عن عائلته، وأبنائه الـ7 الذين يتمتعون بمواهب فنية عديدة منها الغناء والتلحين والتمثيل موضحا:" مكنتش مقصودة".

وعن زيجاته المتعددة، قال علي الجحار:" أنا اتجوزت كتير ودي حاجة منصحش عدوي بيها"، وأكد المطرب الكبير على أنه استمر في زيجته الأخيرة حوالي 20 عاما ولديه 4 أولاد و3 فتيات.

وقال إن ابنه أحمد الحجار صوته لا يشبهه، ولكنه تعلم الغناء والتلحين منذ كان في عمر 5 سنوات على يد جده الذي كان يغني معه الموشحات، ومع سفره إلى دول متعددة ودراسته للفن أصبح مثقف فنيا أكثر ويغني بعدة لغات.

علي الحجار ونقابة الموسيقيين

وكشف الفنان علي الحجار لراديو إنرجي، سبب عدم ترشحه على منصب نقيب الموسيقيين خلفا للفنان هاني شاكر، مؤكدا على أن الكثيرين طلبوا منه الترشح لكنه رفض تماما منهم سكرتير النقابة.

وأوضح علي الحجار سبب رفضه الترشح على منصب نقيب الموسيقيين قائلا:" أنامعنديش ذكاء اجتماعي ودي مسئولية كبيرة والقرى والنجوع والمحافظات مليانة فنانين وموسيقيين".

وأشار علي الحجارإلى أن حل أزمات الفنانين والموسيقيين مسئولية كبيرة، مستشهدا بحالة الموسيقار عبد الله حلمي عازف الناي الذي أصيب بسرطان في الحنجرة ولم تستطع النقابة توفير قدرا كبيرا من الأموال من أجل علاجه.

ووصف علي الحجار العازف عبد الله حلمي بأنه ثروة مثل الأهرامات، وكان لابد أن تتكاتف الدولة كلها من أجل علاجه، مشيرا إلى أنه غير متفق مع قرارات الفنان هاني شاكر بخصوص منع عدد من المغنيين مؤخرا.

وأشار إلى أن النقابة يجب عليها أن تمنع من لا يعرفون الغناء، ولكن هذا أمر صعب في ظل سيطرة السوشيال ميديا، موضحا:" أنا غير معترف بالمشاهدات وتحقيق التريند أسهل شيء ولو مشيت في ميدان الأوبرا من غير هدوم هبقى تريند".

وتحدث علي الحجار عن مغنيه المفضلين من جيل الشباب وأبرزهم أحمد جمال ومحمد رشاد، ومن قبلهم تامر حسني ومحمد حماقي موضحا:" سمعت أغنية امبارح لحماقي غريبة شوية وهو نجم مش محتاج ينزل للمستوى ده عشان الشباب يسمعوه".