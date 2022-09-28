ماسة وردية عملاقة تعرض في مزاد بمبلغ 35 مليون دولار

أعلنت دار كريستيز أن ماسة وردية عملاقة، وهي حجر نادر للغاية، ستُعرض في مزاد بجنيف في نوفمبر، وقد تصل قيمتها إلى 35 مليون دولار.





هذه الجوهرة التي يزيد وزنها على 18 قيراطاً هي أكبر ماسة وردية على شكل إجاصة من هذه الجودة تُطرح للبيع في المزاد على الإطلاق، حسب «دار كريستيز».



وقد قُدرت قيمة الماسة التي ستباع بالمزاد لأول مرة في 8 نوفمبر، بسعر يراوح بين 25 و35 مليون دولار.



وضعت الماسة على خاتم، ويحيط بها من الجانبين ماسة بيضاء كبيرة. وتزن هذه الماسة 18.18 قيراط بالضبط، وهو رقم يحمل دلالات إيجابية وفق كريستيز.



وقالت أنجيلا بيردين الخبيرة في الدار لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إن وزنها الملائم البالغ 18.18 قيراط يجلب في الواقع حظاً سعيداً للمالك الجديد». مضيفة: «إنه حجر جميل، من النادر جداً العثور على ماسة وردية، ماسة وردية فاتحة بهذا الحجم، ولا أعرف أين يمكن إيجاد واحدة أخرى مشابهة».



وتُعد «فورتشن بينك» أكبر ماسة وردية لامعة على شكل إجاصة تُطرح للبيع في المزاد حتى الآن، ولكن بيعت ماسات أخرى أكبر حجماً على شكل وسادة.



في العام 2018، باعت «كريستيز» ماسة وردية مذهلة عيار 18.96 قيراط، «بينك ليغاسي»، في مقابل أكثر من 50 مليون فرنك سويسري، أو 49.9 مليون دولار في ذلك الوقت، وهو سعر قياسي للقيراط لحجر من هذا اللون.



واشترت هذه الماسة المقطوعة بالزمرد والمكتشفة قبل نحو قرن في جنوب أفريقيا، شركة المجوهرات الأميركية «هاري وينستون»، التابعة لمجموعة الساعات السويسرية «سواتش» التي أعادت تسميتها على الفور بـ«وينستون بينك ليغاسي».



وفي العام السابق، لم تعثر «راج بينك»، وهي أكبر ماسة وردية كثيفة في العالم تزن 37.3 قيراط وتبيعها «دار سوذبيز» في المزاد، على من يشتريها. وكانت قيمتها مقدرة بمبلغ يصل إلى 30 مليون دولار.

