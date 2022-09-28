عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ماسة وردية عملاقة تعرض في مزاد بمبلغ 35 مليون دولار

ماسة وردية
ماسة وردية

أعلنت دار كريستيز أن ماسة وردية عملاقة، وهي حجر نادر للغاية، ستُعرض في مزاد بجنيف في نوفمبر، وقد تصل قيمتها إلى 35 مليون دولار.
 

txt

عدة دول تتنازع لاستعادتها.. ما سر ماسة التاج الملكي البريطاني؟

txt

محافظة بورسعيد تطرح قرية مرحبا في مزاد بغرض التطوير والاستثمار


هذه الجوهرة التي يزيد وزنها على 18 قيراطاً هي أكبر ماسة وردية على شكل إجاصة من هذه الجودة تُطرح للبيع في المزاد على الإطلاق، حسب «دار كريستيز».

وقد قُدرت قيمة الماسة التي ستباع بالمزاد لأول مرة في 8 نوفمبر، بسعر يراوح بين 25 و35 مليون دولار.

وضعت الماسة على خاتم، ويحيط بها من الجانبين ماسة بيضاء كبيرة. وتزن هذه الماسة 18.18 قيراط بالضبط، وهو رقم يحمل دلالات إيجابية وفق كريستيز.

وقالت أنجيلا بيردين الخبيرة في الدار لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إن وزنها الملائم البالغ 18.18 قيراط يجلب في الواقع حظاً سعيداً للمالك الجديد». مضيفة: «إنه حجر جميل، من النادر جداً العثور على ماسة وردية، ماسة وردية فاتحة بهذا الحجم، ولا أعرف أين يمكن إيجاد واحدة أخرى مشابهة».

وتُعد «فورتشن بينك» أكبر ماسة وردية لامعة على شكل إجاصة تُطرح للبيع في المزاد حتى الآن، ولكن بيعت ماسات أخرى أكبر حجماً على شكل وسادة.

في العام 2018، باعت «كريستيز» ماسة وردية مذهلة عيار 18.96 قيراط، «بينك ليغاسي»، في مقابل أكثر من 50 مليون فرنك سويسري، أو 49.9 مليون دولار في ذلك الوقت، وهو سعر قياسي للقيراط لحجر من هذا اللون.

واشترت هذه الماسة المقطوعة بالزمرد والمكتشفة قبل نحو قرن في جنوب أفريقيا، شركة المجوهرات الأميركية «هاري وينستون»، التابعة لمجموعة الساعات السويسرية «سواتش» التي أعادت تسميتها على الفور بـ«وينستون بينك ليغاسي».

وفي العام السابق، لم تعثر «راج بينك»، وهي أكبر ماسة وردية كثيفة في العالم تزن 37.3 قيراط وتبيعها «دار سوذبيز» في المزاد، على من يشتريها. وكانت قيمتها مقدرة بمبلغ يصل إلى 30 مليون دولار.
 

ماسة وردية عملاقة حجر نادر مزاد مليون دولار ماسة بيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألقوه من البلكونة أمام ابنه.. مقتل صيدلي بحلوان على يد زوجته وعائلتها

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2022

الأمومة مفاجأة لا أستطيع التحدث عنها|حقيقة حمل ياسمين صبري من أبو هشيمة

حق ولاء لازم يرجع.. قصة مقتل صيدلي تزوج "الثانية" تشعل الفيسبوك

قفزة جنونية مفاجئة لـ الدولار عالميا .. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

أبشروا.. انخفاض في أسعار البترول والذهب وتعيينات بالتعليم والرئيس يعلن خبرا سارا

ربنا يحفظ البلد.. أحمد موسى يبكى على الهواء .. فيديو

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28 سبتمبر

موضوعات متعلقة

فكهاني السويس يشعل السوشيال ميديا.. حال طه اتغير في يوم وليلة|القصة الكاملة

أسير حرب في روسيا يشكر إيلون ماسك بعد إطلاق سراحه

من كشمير.. معلمة رياضيات تقود حملة لبناء صداقات مع الحيوانات البرية والزواحف

في بريطانيا .. تيك توك مهدد بغرامة 27 مليون دولار لهذا السبب

ناسا تطلق مهمة فضائية لحماية كوكب الأرض من تصادم خارجي

4 فرنسيين استولوا على 12 الف عبوة قهوة عن طريق النصب على الضحايا

سمكة قرش عملاقة تلتهم سيدة وتحول البحر إلى بركة دم بجنوب إفريقيا

الاحتباس الحراري.. التغير المناخي يتسبب في تحول لون مياه البحيرات بالعالم

ترشيحاتنا

محرك قوي لنمو المجتمعات.. «جوتيريش» يدعو للاستثمار في السياحة النظيفة والمستدامة

رسميا.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 خلال هذا الرابط

المطارات الأمريكية تلغي مئات الرحلات استعدادًا لإعصار إيان

إكرامي يثير الجدل: رمضان صبحي هيكون في الأهلي

أمريكا تقدم مشروع قرار بإدانة استفتاءات روسيا بمجلس الأمن

مسلسل دمه تقيل.. رمضان صبحي يحسم موقفه النهائي من الانضمام للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

الخيانة سبب الطلاق.. 10 صور أثارت الجدل لمنة عرفة| شاهد

الضعف الجنسي والتوحد.. حليب الإبل فوائد تفوق الخيال|تعرف عليها

النتيجة مفاجأة.. تناول فصين من الثوم على الريق يوميا

فيديو

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

شكلها اتغير.. بدرية طلبة تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها

فتحت خزائن أسرارها.. ماذا قالت ياسمين صبري مع صاحبة السعادة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ