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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق سليمان: محمد الشناوي يستحق المشاركة مع الفراعنة بشكل أساسي الفترة القادمة

صدى البلد

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى المقاولون العرب أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر يستحق المشاركة مع الفراعنة بشكل أساسي في الفترة القادمة .

وقال طارق سليمان مدرب حراس مرمى المقاولون العرب عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" محمد الشناوي حارس مميز وكبير ويستحق المشاركة مع منتخب مصر بشكل أساسي لأنه الحارس الأساسي للفراعنة منذ 5 سنوات قادمة" .

الشناوي الحارس الأساسي في منتخب مصر

وتابع:"البرتغالي روي فيتوريا يرغب في الاعتماد على حارس أساسي مع منتخب مصر في الفترة القادمة وهو محمد الشناوي الحارس الأساسي منذ 5 سنوات ".

منتخب مصر محمد الشناوي طارق سليمان الأهلى المقاولون العرب

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