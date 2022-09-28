وزير التعليم يكشف ملامح امتحانات 2023 قبل بدء الدراسة

اتخذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات الماضية، العديد من القرارات التي رسم من خلالها ملامح امتحانات 2023 لطلاب المدارس، وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أبرز تلك القرارات المعلنة رسميا حتى الان .

امتحانات الثانوية العامة 2023

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لـ أمتحانات الثانوية العامة 2023 ، فسوف تشتمل الورقة أسئلة اختيار من متعدد MCQ ، مع عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay

نسبة الاسئلة المقالية القصيرة لن تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية

سيتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

سيتم طرح نماذج الامتحانات الجديدة للطلبة للتدريب عليها خلال العام الدراسى.

إتاحة دليل مواصفات الامتحان للطلاب والمعلمين فى الثانوية العامة.

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه تقرر أنه سيتم تصحيح الأسئلة المقالية الموجودة في امتحانات الثانوية العامة 2023 في امتحانات الثانوية العامة 2023 عبر تابلت المعلم، وفق "rubrics دقيقة”.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل جديدة لشرح قرار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام rubrics

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني: “سيتم إرسال صورة ورقة إجابة الطالب على سيستم التصحيح لاثنين من المقدرين، ليتوليا تصحيحها عبر rubrics مستويات تقدير معينة”.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه لضمان حصول الطالب على حقه كاملا في تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، لو اختلفت نتيجة تصحيح الورقة بين المقدرين الاثنين، سيتم عرض الورقة على مقدر ثالث لحسم الأمر بمنح الدرجة الصحيحة، ثم يتم استبعاد الشخص الذي تبين أنه أخطأ في التقدير “ومايصححش تاني”.

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: “لن يُظلَم أي طالب في مصر في امتحانات الثانوية العامة 2023، كله هياخد حقه”.

وأضاف: “عايز الطالب يطلع من الامتحان وهو متوقع درجة معينة يلاقي درجته بالفعل لم تبعد عن توقعاته وإلا يبقى فيه حاجة غلط”.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 سيكون إلكترونيا بعيدا عن العنصر البشري، ولكن مش هيكون فيه أخطاء، ولو فيه خطأ أنا اللي هاتحمله”.

امتحانات الثانوية العامة 2023 لـ البعثة التعليمية المصرية بالسودان

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، أن يكون شروطها كالتالي :

أن يكون الطالب حاصل على الصف الأول والثاني الثانوي العام من مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان كطالب منتظم

أن يكون الطالب أحد أبناء العاملين بالبعثات الحكومية المصرية بالسودان (المعارين فقط)

يشترط الإقامة بدولة السودان من بداية سفر المعار (الوالد/ الوالدة) حتى موعد عقد الامتحان

تقرر إلغاء ما يسمى بطالب منازل بالبعثة

بالنسبة لأبناء الجالية المصرية المقيمين بدولة السودان من دون العاملين بالبعثات الحكومية المصرية والغير راغبين في الدراسة بمدراس البعثة يحق لهم التقدم على نظام أبناؤنا في الخارج من الصفوف الأولى وحتى الصف الثاني الثانوي.

امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023

وافق المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي على تعديل نظام الدراسة والامتحانات بـ نظام أبناؤنا في الخارج ليصبح فصلين دراسيين بدلاً من فصل دراسى واحد أسوة بطلاب مدارس جمهورية مصر العربية.

أعمال السنة لطلاب صفوف النقل

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تقسم درجات أعمال السنة للطلاب بدءًا من الصف السادس الابتدائي كالتالي : (5% للسلوك، و5% مواظبة، و10% اختبار يعده موجه المادة ويكون على مستوى المدرسة بحيث يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر).

مواعيد امتحانات 2023

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للاعياد الخاصة بالمسيحيين خلال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023.