الخارجية الأمريكية: نبحث عن طرق لتسهيل إتاحة الإنترنت للمواطنين بإيران

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي ، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستبحث عن سبل لتسهيل الخدمات التكنولوجية ووصولها إلى شعب إيران.

ويأتي تصريح بلينكن ، حسب شبكة سي إن إن الأمريكية اليوم، وسط أعطال الإنترنت على نطاق واسع خلال الاحتجاجات الشعبية الإيرانية

بعد وفاة المواطنة مهسا أميني ، 22 سنة ، في حجز الشرطة منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت في الأسبوع الماضي رخصة عامة تستهدف السماح للشركات الإيرانية بتقديم خدمات الإنترنت للإيرانيين دون خوف من العقوبات.

وقال بلينكن ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن الرخصة العامة الجديدة تخول للشركات تقديم خدمات التراسل السحابي وتقنيات الخصوصية والأمنية والأجهزة والبرمجيات لتمكين الإيرانيين من التواصل بصورة أفضل فيما بينهم وكذلك مع سائر بقاع العالم.

وتابع: "يمكن للشركات بصورة منفردة التواصل معنا، وتحديدا مع مكتب التحكم في الأصول الأجنبية التابع للخارجية الأمريكية ، لتحديد ما إذا كانت تقنياتهم مناسبة في ظل هذه الرخصة".

يذكر أنه ليست هناك علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران ، وقد ذكر نيد برايس ، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ، الاثنين ، أنه يمكن للشركات الإيرانية الخاصة اتخاذ ما يجدوه ملائما من خطوات لتوسيع نطاق إتاحة الإنترنت في داخل إيران.