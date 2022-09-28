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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاشة بالخلف للمارة وإضاءات بكل مكان..شاهد آخر صيحات تجهيزات التوك توك..فيديو

شاشة بالخلف للمارة
شاشة بالخلف للمارة وإضاءات بكل مكان..آخر صيحات التوك توك

على مدار الساعات القليلة الماضية، أثار مقطع فيديو لآخر صيحات تجهيزات التوك توك حالة من الاستغراب والدهشة بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي حيث أن التوك توك مجهز على مستوي عالي بإضاءات ملونة في كل مكان به إضافة إلى شاشة عرض من الخلف للمارة. 

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وكانت من بين تعليقات متابعي موقع «فيسبوك» على مقطع فيديو التوك توك المنتشر: « دا لما بيتخبط بيجيب شاشة»، «البطارية بتتشحن كل نصاية وربنا»، «ناقصة بلايستيشن و يفتح سايبر متحرك»، «دا إهدار مال»، «ما حدش يتجرأ يدفع له 5 جنيه»، «ده ماشي علي محولات أكيد»، «صارف عليه أكتر من تمنه»، «قاعة أفراح متحركة ودار مناسبات»، «عيني وجعتني».

لمشاهدة مقطع الفيديو عبر تطبيق فيسبوك اضغط هنا

شاشة بالخلف للمارة وإضاءات بكل مكان..شاهد آخر صيحات تجهيزات التوك توك..فيديو متداول
شاشة بالخلف للمارة وإضاءات بكل مكان..شاهد آخر صيحات تجهيزات التوك توك..فيديو متداول

 

توك توك المشاهير .. شحن على الهواء وتكييف وواي فاي 

 

جدير بالذكر أنه في نهاية العام الماضي، أضاف الشاب عمرو العنتبلي إلى التكتوك الخاص به  شوكولاتة ومشروبات للطاقة وبعض أنواع الأسناكس وحتى السجائر للبيع بسعرها الطبيعى دون زيادة، بالاضافة إلى مجموعة هواتف إذا رغبت فى إجراء مكالمة .

ووصلات شاحن إذا رغب الزبائن في شحن تلفوناتهم، ويمكن شحن رصيد من خلال كروت شحن موجودة مع السائق بسعرها الرسمي، والواي فاي مجاني ومفتوح لك طوال الطريق، وتوجد شاشة تعرض صور السائق مع النجوم، والدى جى  والأغنيات متاحة كما تريد انت سواء كان شعبيا أو عاديا .

وقال عمرو العنتبلي  إن فكرة توك توك المشاهير جاءت له بعد أن بدأ في نقل بعض الفنانين في نزهة داخل منطقة شبرا حيث أن غدائهم أو عشائهم بأحد المطاعم الشهيرة بشبرا وقد قمت بتصويرهم بداخل التوك توك الخاص بي، لافتا إلى أنه من هؤلاء المشاهير روجينا، وإيناس النجار، وأحمد وفيق، وفايق عزب، وكريس المصري، وبهاء الدين محمد.
 

لآخر صيحات التوك توك مقطع فيديو إضاءات شاشة الخلف التوك توك المنتشر موقع فيسبوك

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