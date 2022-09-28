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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمعية أبناء فناني مصر تتضامن مع ابنة سعيد صالح في أزمة فكري صادق

سعيد صالح وابنته
سعيد صالح وابنته

أصدرت جمعية أبناء فناني مصر، بيانا للتضامن مع ابنة الفنان الراحل سعيد صالح في أزمة تصريحات الفنان فكري صادق التي أثارت جدلا كبيرا خلال اليومين الماضيين. 

 

 

وجاء في نص البيان ما يلي :" تعلن جمعية ابناء فناني مصر تضامنها الكامل مع السيدة هند سعيد صالح ابنة الفنان الكبير في مواجهة من استباح سيرة وسمعة والدها الفنان المحبوب ونسب إليه ، وهو في دار الحق، ما لا يصح أن ينسب إلى مثله".

 

واستطرد بينا جمعية أبناء فناني مصر:"وتؤكد أنها تنضم إليها في الزود عن والدها ليلقى المتعدي الجزاء الأوفى لمثله، ليتحمل بالعقوبة الجنائية المناسبة والتعويض المدني المناسب ، فضلا عن تعويض تكميلي لجبر ضرر استثنائي لحق بفنان متميز من ذوي القيمة والقامة".

 

أزمة فكري صادق

 

أحالت نقابة المهن التمثيلية الفنان فكري صادق إلى جلسة تحقيق عاجلة برئاسة الفنان أشرف زكي، للوقوف على حقيقة تصريحاته الصحفية التي نسبت إليه وتنال من زملاء مهنته، في إشارة إلى الفنان سعيد صالح

 

وقدم فكري صادق اعتذارا عن أقواله في تصريحات صحفية، إلى ابنة الراحل سعيد صالح، مؤكدا أنه لم يكن يقصد الإساءة ولكن نقابة المهن التمثيلية كان لها رأي آخر بحسب بيان رسمي لها. 

 

وحل الفنان فكري صادق ضيفا  في تصريحات تلفزيونية وتحدث عن حياته الفنية والمهنية، مثيرا للجدل بعد تصريحه عن الفنان سعيد صالح حيث وصف الراحل بأنه ”ممثل عادي وفيه زيه كتير".

 

وحرصت ابنة الراحل سعيد صالح الرد على ما قاله فكري صادق وكتبت عبر حسابها على فيسبوك تعليقا صادما وقالت: “إيه اللذاذة دى يا استاذ فكري، انا مش هرد على حضرتك لأن اللهم لك الحمد الكومنتات قايمة بالواجب”.

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