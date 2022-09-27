ابنة سعيد صالح توجه ردا صادما لفكري صادق بعد حديثه عن والدها

أثار الفنان فكري صادق الجدل بعد تصريحه عن الفنان سعيد صالح في برنامج نص الحدوتة “ المذاع على قناة ”cbc “، حيث وصف الراحل بأنه ”ممثل عادي وفيه زيه كتير".

وحرصت ابنة الراحل سعيد صالح الرد على ما قاله فكري صادق وكتبت عبر حسابها على فيسبوك تعليقا صادما وقالت: “إيه اللذاذة دى يا استاذ فكرى، انا مش هرد على حضرتك لأن اللهم لك الحمد الكومنتات قايمة بالواجب”.

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الضاحك الباكي

الفنان فكري صادق من تصوير نسبة 20% من دوره بمسلسل "الضاحك الباكي" والذي يجسد مسيرة حياة الفنان القدير الراحل نجيب الريحاني.

وقال فكري صادق إنه يصور مشاهده في مدينة الإنتاج الإعلامي وبعض البلاتوهات، مشيرًا لأهمية الراحل نجيب الريحاني كقامة فنية من أوائل مؤسسي السينما المصرية.

ويجسد فكري صادق دور العسكري "عفيفي" الذي تكفل برعاية نجيب الريحاني في بداية كفاحه الفني ثم عندما تذيع شهرة الريحاني فنيا يعود الريحاني للعسكري عفيفي ليرد له الجميل.



المسلسل بطولة نضال الشافعي وأحمد بدير وصفاء سلطان وتأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان