في ذكرى رحيله.. الشهابي يكشف سر حب الملايين ل جمال عبد الناصر

قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن جمال عبد الناصر أنشأ طبقة متوسطة من الشعب حتى حققت الانتصار فى أكتوبر 73، إلى جانب أنه سعى فى تقديم مشروع وطنى للشعب.

وأضاف “الشهابى”، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يامصر المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن “ عبد الناصر” ، كان أحد اقطاب عدم الانحياز فى العالم، زعيم حرب الاستعمار.

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن جمال عبد الناصر عينة مصرية عبر عن أحلام المصريين، وتحدث بلسان كل مواطن بسيط، فكان حبيب الملايين فى كل دول الوطن العربى، لافتًا إلى أنه أحد الآباء المؤسسين للقارة الافريقية.

وفى سياق أخر، يصادف اليوم ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر الذي توفي فى 28 سبتمبر سنة 1970، و تمر الذكرى الـ52 على رحيل قائد ثورة 23 يوليو وصاحب النهضة المصرية الحديثة.

ونستعرض أهم الكتب التي تناولت حياة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر .

فلسفة الثورة

يحمل هذا الكتاب أفكار الرئيس جمال عبد الناصر، وقام بتحريرها وصياغتها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وصدر أول مرة عام 1954 ويشرح فيه عبد الناصر، فلسفته وأفكاره وبداية فكرة الثورة، والرغبة فى القضاء على الاستعمار وتحرير دول العالم الثالث، ويتكون من ثلاثة أجزاء: ليست فلسفة، العمل الإيجابي، بعد غيبة ثلاثة شهور.

وجاء فى مقدمة الكتاب: "ولكنها ليست لشرح أهداف ثورة 23 يوليو 1952 وحوادثها، وإنما دورية استكشاف لنفوسنا لنعرف من نحن وما هو دورنا فى تاريخ مصر".

عبد الناصر المفترى عليه والمفترى علينا

الكتاب صادر عن دار نهضة مصر عام 1988 في 413 صفحة، وتكلم فيه الكاتب أنيس منصور، عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعن فترة حكمه، وهل بالفعل كان جلادا كما يقول عليه البعض أم كان عظيما وحاكما عادلا كما يظن البعض الآخر، وبين وجهتى النظر هاتين يقدم الكاتب كتابه هذا، ويتطرق أيضا الكاتب إلي أسباب الهزيمة وأسباب النصر، وهل كان عبد الناصر قائدا عظيما أم طاغية؟، وكذلك يتطرق للحديث عن الحرية والصحافة في عصره.

وثائق عبد الناصر

وفي عام 1973 قدَّم هيكل كتاب”وثائق عبد الناصر” الذي أعدَه للنشر حاتم صادق، ويتضمن هذا العمل مجموعة كبيرة من الخطب والأحاديث والتصريحات التي أدلى بها عبد الناصر في الفترة من يناير 1967 حتى ديسمبر 1968، وكانت تلك المرحلة من أهم مراحل التاريخ المصري، وكان الكتاب يحاول الإجابة على العديد من التساؤلات حول تلك الفترة التي شهدت نكسىة 1967 والعديد من القضايا الأخرى.

يوميات عبد الناصر عن حرب فلسطين

مقتطفات من "يوميات" عبد الناصر خلال وجوده فى جبهة القتال فى فلسطين خلال حرب 1948، وقد نشرت هذه "اليوميات" أول مرة فى مجلة "آخر ساعة" فى ربيع سنة 1955، وأعيد نشرها فى كتيب صدر عن مؤسسة الوطن العربى للطباعة والنشر، فى باريس فى سنة 1978.

محمد حسنين هيكل يتذكر: عبد الناصر والمثقفون والثقافة

كتاب صادر عن “الهيئة المصرية العامة للكتاب” عام 2013 في 431 صفحة للروائي الكبير يوسف القعيد، يضم الكتاب حوارا طويلا أجراه القعيد، مع هيكل، ومكوناته ثورة 1952، وجمال عبد الناصر (مفجر الثورة وقائدها)، وعن محمد حسنين هيكل، وجماعات المثقفين المصريين.

يشمل الكتاب عددا من الموضوعات، منها “الانقلاب الذي تحول إلى ثورة، وعندما عرض عبد الناصر، رئاسة مصر على لطفي السيد، ووثائق الثورة.. كيف تمت كتابتها؟، والرئيس والأدباء، وعبد الناصر، ونجيب محفوظ، وعبد الناصر، وأدباء العالم، وتأميم أم تنظيم؟، وسجون ولكن.

قصة ثورة يوليو

موسوعة من خمسة أجزاء تأليف أحمد حمروش، أحد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار، ويتحدث فى ثلاثة أجزاء كاملة منها عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهم الجزء الثانى بعنوان مجتمع جمال عبد الناصر، والثالث بعنوان عبد الناصر والعرب، والخامس بعنوان خريف عبد الناصر.

ويلتزم "حمروش" الحيادية فى سرد تفاصيل عاصرها بنفسه، ويؤرخ فيه لفترة الثورة من بداية قيامها، وموقف المجتمع فى مصر، والدول العربية من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حتى وصل فى الجزء الخامس والأخير لفترة هامة من تاريخ الشعب المصرى وهى التى أعقبت الهزيمة القاسية، وتكلم حمروش، عن دور عبد الناصر، فى حرب الاستنزاف، والنهوض مرة أخرى بالجيش بعد النكسه، وصولا لوفاته فى 28 سبتمبر 1970.