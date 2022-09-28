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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد هجومه على إسرائيل.. أمراض يسببها البرص المصري تصل للتسمم

البرص المصري
البرص المصري

تدوال مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي أخبارا عن غزو  البرص المصري على الأراضي الإسرائيلية، الأمر الذي تسبب لهم في الخوف من أن يهدد المحاصيل والنظام البيئي لديهم .

 

مخاطر صحية يسببها البرص المصري للإنسان

 

يعتبر البرص المصري هو أحد أنواع الزواحف التي تنتمي لعائلة البرصيات، وله العديد من الفصائل، التي تختلف في أشكالها وألوانها، ويبدأ في الظهور بشكل كبير مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة حرارة الطقس،  وقد يصل الأمر إلى حد اقتحامها للمنازل، مما يثير الرعب لما يسببه من من مشاكل صحية.

 

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ويتسبب البرص في العديد من المشاكل الصحية، قد تصل إلى التسمم في بعض الحالات وعندما يتم ملامسة أسطح مر عليها أو تناول طعام قام بملامسته، وفقا لما نشر في موقع ” Independent".

 

وتختلف حدة الأضرار التي يتسبب فيها البرص المصري، باختلاف طريقة التعرض له، سواء بملامسة الأسطح التي مر من عليها والبراز الخاص به أو تناول الأطعمة والمشروبات التي وقف عليها.

 

وقد يترك البرص عند مروره على الجدران والأثاث بقايا من برازه، وعند ملامسة الإنسان لها، قد يتعرض للإصابة بنوع من البكتيريا السالمونيلا، التي تتشابه أعراضها مع بعض الأمراض الأخرى، ومنها:

- القئ

- التلبك المعوي

- الإسهال الشديد

- التعب العام

- الصداع

- الرعشة

- ارتفاع درجة حرارة الجسم

 

مخاطر صحية يسببها البرص المصري للإنسان

 

وعند مرور البرص على الجدران والأثاث، يخلف وراءه الكثير من البكتيريا والميكروبات التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق التلامس، ما يتسبب في الإصابة ببعض المشكلات الجلدية، ومن أعراضها:

- احمرار الجلد

- تهيج البشرة

- ظهور بقع في مناطق مختلفة من الجسم

- الشعور بالحكة

 

ويمكن لوجود البرص في المنزل أن يهدد الجهاز التنفسي بالعديد من المشكلات الصحية، ومن أبرز أعراضها:

- عدم القدرة على التنفس بصورة طبيعية

- سرعة في نبضات القلب

- ضيق في الشعب الهوائية

- حساسية الصدر

 

مخاطر صحية يسببها البرص المصري للإنسان

 

و يشكل البرص خطرًا جسيمًا على صحة الإنسان عندما يمشي على الطعام أو الشراب، وقد تصل الأضرار لخطر التعرص للإصابة بالتسمم.

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