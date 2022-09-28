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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بإقامة مبادرات توعوية متنوعة عبر أعمال فنية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، الأربعاء، أعضاء المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة بورسعيد،  بتنفيذ عدد من المبادرات والفعاليات التوعوية نحو مختلف القضايا التي تمس حياة المواطنين، ميدانيا، في قرى الجنوب، ومن ثم الأحياء الأكثر كثافة سكانية في الضواحي والزهور، على أن يتم تنفيذ المبادرات التوعوية من خلال أعمال فنية ودرامية، وبطرق غير تقليدية، كما تتجول المبادرات في القرى و المناطق السكنية  بين المواطنين، لإحداث التأثير التوعوي المنشود نحو مختلف القضايا المجتمعية الهامة.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمى للسكان بمحافظة بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، وإيمان جاد مدير عام المجلس القومي للسكان، و أعضاء المجلس.

الغضبان يناقش عددا من الملفات بإدارة الشئون القانونية في محافظة بورسعيد

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة وضع آليات مختلفة لمواجهة القضايا المهمة التي تمس حياة المواطن مثل قضايا الزيادة السكانية، الطلاق، الإدمان...إلخ، موجها ببذل مزيد من المجهودات فى توعية المواطن من أجل تحسين مستوى المعيشة، لافتا لتقديم كافة الدعم للمجلس للقيام بإنجاز الأعمال التى تهدف للارتقاء بحياة المواطنين.

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