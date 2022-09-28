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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يلتقي وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بهدف إعداد طلاب وخريجي تعليم فني مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل ولديهم التدريب المناسب للحرف والصناعات المختلفة، في ظل التحول نحو الاقتصاد الأخضر والآثار المترتبة على تغير المناخ العالمي. 

وناقش الاجتماع ما تتميز به محافظة القاهرة من صناعات وحرف يمكن أن يتم تطويرها من خلال التركيز على التعليم الفني الخاص بهذه الحرف، وتوفير المدارس الفنية المتخصصة وورش وأماكن التدريب لطلاب التعليم الفني، وذلك ضمن تعاون جمهورية مصر العربية والحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "برنامج دعم التشغيل والتدريب".

يذكر أن محافظة القاهرة تعد أكبر محافظة بها مدارس تعليم مزدوج بإجمالي ٢٣ مدرسة تعليم فني. 

شهد الاجتماع اللواء علاء رشاد، السكرتير العام،  ومحمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، وخليل شعت، مدير وحدة تطوير العشوائيات، وفرنزيسكا زييل، مسئول التخطيط بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وجوتز فون ستومبفلدت، خبير فني بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وكورا جوتمان، مدير مشروع دعم التشغيل.

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القاهرة وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ التعليم الفني والتدريب المناخ العالمي

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