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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه البحر الشرقي

صدى البلد

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه البحر الشرقي اليوم الأربعاء، في استعراض للقوة وسط المناورات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة الجارية حاليا والتي تشارك فيها حاملة طائرات أمريكية.
وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/ أنه تم رصد عمليات الإطلاق من منطقة "سونان" في "بيونج يانج"، فيما لم تشير إلى مزيد من التفاصيل انتظارا لنتيجة التحليل.
وجاءت عمليات الإطلاق بعد 3 أيام فقط من إطلاق الشمال لصاروخ باليستي قصير المدى في البحر الشرقي.
وأشارت هيئة الأركان في إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.
ويأتي آخر استعراض للقوة من قبل كوريا الشمالية في الوقت الذي تخطط فيه نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" لزيارة سول غدا الخميس، كما تقوم القوات البحرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بإجراء تمرينات عسكرية في البحر الشرقي تشارك فيها حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريجان" والتي تعمل بالطاقة النووية.
وتعمل سول وواشنطن على تعزيز التنسيق الأمني وسط المخاوف من أن النظام الشمالي قد يقوم بأعمال استفزازية، مثل إجراء تجربة نووية أو إطلاق صاروخ باليستي من غواصة.

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