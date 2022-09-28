أول دراما غنائية استعراضية.. Sproductions تُطلق الإعلان الرسمي لمسلسل مجنونة بيك

أطلقت شركة Sproductions على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الإعلان الرسمي لمسلسل مجنونة بيك، والمقرر إطلاقه يوم 6 أكتوبر على منصة شاهد vip، ويعتبر المسلسل هو أول دراما غنائية استعراضية في الوطن العربي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي الشهير Crazy Ex – Girlfriend.

مسلسل مجنونة بيك

وكشف الإعلان الرسمي من مسلسل مجنونة بيك، عن شخصيات المسلسل الرئيسية والعلاقات العاطفية التي تجمعهم ببعض، فنكتشف أن راندا تحب علي، وعلي يحب هادية، وعمر معجب براندا، ليعرض أفكار مثل الحب من طرف واحد، وحب التملك، وحب أكثر من شخص في نفس الوقت، كما يخلق المسلسل عالم غنائي مبدع من الألوان والرقصات الاستعراضية لأول مرة في الوطن العربي.

وقد اختلفت شركة Sproductions عن النسخة التقليدية من الأعمال الاستعراضية، لتمزج الدراما والغناء والاستعراض والموسيقى في عمل واحد، واهتمت الشركة بإيقاع الرقصات للتعاون مع مصمم الرقصات هادي عويضة والذي صمم رقصات ستار أكاديمي.

ملخص أحداث مسلسل مجنونة بيك

ويتناول مسلسل مجنونة بيك، وقصة فتاة تعاني من اضطرابات نفسية صعبة تجعلها تتخذ قرارات تظن أنها ستجلب لها السعادة، مجنونة بيك من بطولة مريم الخشت، أمير المصري وآدم الشرقاوي، إنجي كيوان، انتصار، مراد مكرم، المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار عمرو مدحت، وإخراج جو بو عيد وإنتاج Sproductions سالي والي.

أطلقت شركة Sproductions العديد من الأعمال الدرامية والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت تريند منصة العرض خلال فترة عرضها مثل الآنسة فرح، ستات بيت المعادي، وقواعد الطلاق الـ 45 على منصة شاهد vip، بجانب مسلسل الوضع مستقر والذي يُعرض حصريًا على شبكة قنوات OSN، ونال المسلسل إشادات نقدية إيجابية وقت عرضه.

مسلسل مجنونة بيك

مسلسل مجنونة بيك

مسلسل مجنونة بيك