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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل بيراميدز لمواجهة جولف يونايتد الإماراتي وديا

صدى البلد

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة جولف يونايتد الإماراتي، التي تقام مساء اليوم بملعب سيفنز ستاديوم في دبي، في إطار برنامج إعداد بيراميدز للموسم الجديد.

وتأتي المباراة الودية كأول اللقاءات التحضيرية التي يخوضها الفريق في معسكره الحالي بدبي والذي يستمر حتى يوم ٣ أكتوبر المقبل، في إطار التجهيز للموسم الجديد ومباريات الدوري في نسخته المقبلة والمشاركة الأفريقية بكأس الكونفدرالية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد الشيبي- محمود دونجا - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط:  هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي

بيراميدز يواجه هلال الساحل ذهابا وإيابا بالقاهرة

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن مواعيد مباراتي الذهاب والإياب لدور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين بيراميدز ونظيره خلال الساحل السوداني.

وأخطر النادي السوداني الاتحاد الأفريقي، بموافقته على خوض مباراتي الذهاب والإياب على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وبالتنسيق مع إدارة نادي بيراميدز.

وتقرر أن تكون مباراة الذهاب يوم ٨ أكتوبر المقبل في السادسة مساء، بملعب الدفاع الجوي، فيما تقام مواجهة الإياب بين الفريقين بنفس الملعب، في السادسة من مساء يوم ١٥ أكتوبر.

يذكر أن نادي هلال الساحل السوداني نجح في التأهل لدور ال٣٢ من الكونفدرالية بعد إقصاء نظيره نادي جيتا جولد التنزاني في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

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