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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مديرة مهرجان الموسيقى العربية عن غياب نداء شرارة : اعتزلت الغناء

المؤتمر الصحفي لمهرجان
المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

أكدت جيهان مرسي، مدير مهرجان الموسيقي العربية أنها حاولت التواصل مع الفنانة نداء شرارة إلا أنها علمت أنها اعتزلت الغناء نهائيا لذلك لا تتواجد هذا العام في المهرجان. 

وعقد اليوم مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالمسرح الصغير؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقام في الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقالت جيهان مرسي مديرة المهرجان:" التفاوض المادي مع المطربين المشاركين بالمهرجان رمزي جدا ونجحنا في استقدام الأصوات الكبيرة الى مصر، ونحن محطة مهمة وشهادة ميلاد لكل مطرب.

ويتواجد النجم الكبير محمد منير في حفل للمرة الثانية يوم 2 نوفمبر


ومفاجأة الدورة 31 من مهرجان الموسيقي العربية إحياء النجم راغب علامة حفلا يوم 23 أكتوبر، كما تحيي الفنانة ديانا حداد حفلا يوم الخميس 27 أكتوبر.

تشارك في المهرجان 15 فرقة موسيقية هي فرقة باليه أوبرا القاهرة،  الموسيقى العربية للتراث، فرقة عبد الحليم نويرة، فرقة أوبرا الإسكندرية، فرقة البحرين للموسيقى، فرقة أم كلثوم، الفرقة المغربية للموسيقى العربية، فرقة مقامات، فرقة معهد الكوسيقى العربية، الفرقة الموسيقية والكورال(السعودية)، فرقة الحفني، فرقة عمان.


يكرم المهرجان 17 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي  وهم الموسيقار الراحل علي إسماعيل، اسم المؤرخ زين نصار، إسعاد يونس، وصفاء ابو السعود، الفنان راغب علامة، والموسيقار مودي الإمام، الموسيقار يعقوب الخبيزي (الكويت)، الفنان أحمد الجميري، الشاعر شوقي حجاب، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار حسين فوزي، عازف الناى عاطف إمام، الموسيقار ماجد عسكر، الدكتور صالح رضا، الأردني نبيل الدارس، الدكتورة رشا طموم، فنان الخط العربي محمد يوسف عبد اللطيف.

وبدأ المؤتمر بدقيقة حدادا على روح الناقد الموسيقي الراحل زين نصار.

تواجد أعضاء اللجنة التحضيرية، وهم كل من: الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر والموسيقار حلمي بكر ، الدكتور رضا رجب ، الدكتور حسن شرارة ، الشاعر جمال بخيت ، الإعلامي امجد مصطفي ، المايسترو محمد الموجي ، المايسترو مصطفى حلمي ، الشاعر هاني عبد الكريم ، الموسيقار محمد مصطفى ، الموسيقار محمد ضياء ، الفنان أمجد العطافي ، محمد منير رئيس الإدارة المركزية للموسيقي والنوت الشرقية والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية.

جيهان مرسى نداء شرارة الفنانة نداء شرارة الموسيقى العربية مهرجان الموسيقى العربية مجدي صابر مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية

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