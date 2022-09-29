للموظفين والطلاب.. كيفية تحويل ملف PDF إلى excel مجانا

يعد تحويل ملف PDF إلى excel بدون برامج أمرا له العديد من الطرق، البعض لا يعرفها، لكن الكثير من الطرق قد تكون صعبة أو معقدة أو تحتاج إلى مجموعة من البرامج والتطبيقات، فإن كان لديك الكثير من الملفات المشفرة التي لا تستطيع أن تحولها نعرض لك الحل ببساطة.
طريقة تحويل ملف PDF إلى Excel بدون برامج
- افتح المستند الذي بصيغة PDF وتريد أن تحوله لكن يجب أن تفتحه باستخدام Adobe Acroba.
- انتقل إلى خيار Tools وتقدم على الضغط على Export PDF من بين الخيارات الكثيرة التي ستظهر لديك.
- قم بالضغط على Microsoft Excel Workbook.
- ستظهر لك مجموعة من الخيارات اختر من بينها Spreadsheet هنا ستجد أن الصيغ المخرجة يمكن تصديرها إلى ملف xlsx بشكل مباشر.
تحويل ملف pdf إلى excel عبر الإنترنت مجانا
- اختر ملفا من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو حتى تقوم بسحب أي ملف من الملفات الموجودة على الأجهزة المختلفة التي تمتلك أو حتى من المنصات، لكن يجب عند ذلك اختيار إعداد الإخراج.
- عندما تختار إعداد الإخراج وعند ذلك تقوم بالضغط على تعزيز الدقة إلى أكبر حد مسموح، ستجد عند ذلك مجموعة من الاختيارات، اضغط على كشف الجدول الصحيح.
- ستظهر عند هذا مجموعة من الخيارات من بينها زر التحويل. اضغط على بدء التحويل وسيتم على الفور.
- تستطيع عند ذلك تنزيل الملف على الفور وستتم المعالجة التلقائية له.