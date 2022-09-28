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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد عن المتهم بطريق السويس: غير متزن الفترة الأخيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد تفاصيل هامة حول مخمور طريق السويس و المنتظر إحالته للمحاكمة 9 أكتوبر المقبل عقب توجيه النيابة العامة له عدة اتهامات بثلاث جرائم .

وقال رئيس جامعة بورسعيد ردا على استفسار صدى البلد بطبيعة عمل المتهم بالجامعة لما نشرته عدد من المواقع بأنه يعمل مدير التظلمات بجامعة بورسعيد موضحا أنه موظف محامي على قوة جامعة بورسعيد وهو في إجازة من العمل لرعاية والده.

وأضاف رئيس جامعة بورسعيد أن زملاء المتهم ورؤساءه أكدوا أنه مصاب بمرض نفسي وغير متزن خاصة في الفترة الأخيرة.

ولفت رئيس جامعة بورسعيد أن المقربين من المتهم أكدوا أنه يعاني من مشاكل أسرية ومع العديد من عائلته وأصدقائه.


وشدد رئيس جامعة بورسعيد أنه بشهادة  زملاءه أكدوا أنه كان شاب كويس جدا ولكن تبدل في آخر أيامه وطلب إجازة.

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هذا وقد حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب رئيس المحكمة وعضو مجلس القضاء الأعلى، ٩ أكتوبر المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة المتهم  أحمد جمال فرغلى  الموظف بجامعة بورسعيد محبوس احتياطيا  المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مخمور طريق السويس".

وتقرر أن تُجرى المحاكمة أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عاطف رزق.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد سبق وأحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة النيابة العامة، والتي أسندت إليه ارتكاب ٣ جرائم تتمثل :

١ - الحيازة بقصد التعاطي لجوهر مخدر (( ترامادول )) في غير الأحوال المصرح بها قانونا ٠٠٠

٢ - الحيازه بقصد التعاطي جوهرين مخدرين ..الإمفيتامين والميثامفيتامين  في غير الأحوال المصرح بها قانونا ٠

٣ - قيادة مركبة (سيارة ملاكى  برعونة وعدم احتراز حال كونه واقعا تحت تأثير المخدرين محل الاتهام الثانى 
 

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