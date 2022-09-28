لتصدير الحاصلات الزراعية.. خطوات التقديم لتكويد المزارع|تعرف على الأوراق المطلوبة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة المشاركة في منظومة تكويد المزارع الجديدة لتصدير الحاصلات الزراعية، والتي صدر بها قرار من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



وأعلن الحجر الزراعي المصري التابع لوزارة الزراعة، عن بدء التقديم على تكويد الموالح لمزارع التصدير حتي يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

عملية التكويد تتم في خطوات بسيطة وهي:

١. تسليم المستندات المطلوبة بمكتب الحجر الزراعي المصري

٢. دفع الرسوم المقررة.

٣. تحديد ميعاد زيارات الفحص.

٤. استلام شهادة التكويد.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي

أوراق الحيازة أو عقد ايجار المزرعة.