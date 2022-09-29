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رئيس التحرير
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أفضل مشروع نقل في العالم 2022.. تعرف على محطة عدلى منصور التبادلية

محطة عدلي منصور التبادلية
محطة عدلي منصور التبادلية

حصل مشروع " محطة عدلـي منصور المركزية التبادلية العملاقة " الذي تم تنفيذه من خلال شركـة المقاولـون العرب إحدى الشركات المصرية الوطنية المتخصصة تحت إشراف وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022 وطبقاً لمجلـة ENR "  " العالميـة وحيث تمنح هذه الجائـزة لأفضل المشروعـات وأكثرها تأثيراً على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة.


وتعد محطة عدلي منصور التبادلية العملاقة عملاً هندسياً فريداً من نوعه حيث أقيمت على مساحة 15 فداناً وتحتوى على 5 وسائل نقل مختلفة وهى :
1- المحطة النهائية للخط الثالث لمترو الأنفاق وتقع على مساحة 3400 متر مربع وتربط مع ورشة العمرة الجسيمة للمترو على مساحة 65 فدان.
2- محطة القطار الكهربائي – العاشر / العاصمة الإدارية الجديدة وتقع على مساحة 3700 متر مربع.
3- محطة قطار سكك حديد السويس على مساحة 6200 متر مربع.
4- محطة أتوبيسات سوبر جيت للمحافظات على مساحة 6200 متر مربع.
5- تحتوى كذلك على مسار للأتوبيس الترددى.

وتغطي المحطة مظلة عملاقة على هيكل معدني من الحديد بمساحة 24 ألف متر مربع مغطاه بالزجاج المقاوم للعوامل الجوية والألمونيوم إستخدم بها حوالي 2700 طن من المواسير الصلب وترتكز على 50 من الأعمدة الخرسانية الدائرية ، ويصل ارتفاع الواجهة الزجاجية للمحطة التبادلية إلى 19 متر ، كما يوجد ساحة تبادلية داخلية تربط بين محطتي القطار الكهربائى ومترو الأنفاق بمساحة 7 ألاف متر مربع وكوبرى رابط  بين المحطتين بطول 21 متر وعرض 18 متر لتسهيل انتقال الركاب بطريقه سلسه ومباشره من محطة الى اخري والمجمع مزود بأحدث أنظمة المراقبة والصوتيات ومكافحة الحريق .

واستخدم في تنفيذ المحطة حوالي 75 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة و 6700 طن حديد تسليح و3 آلاف طن من حديد قطاعات الانشاءات ، وشارك في تنفيذ هذا العمل الضخم 200 مهندس و800 عامل ، فيما بلغت ساعات العمل أكثر من 10.5 مليون ساعة و19 ألف ساعة عمل للمعدات ، وأستغرق العمل بالمشروع 18 شهراً من العمل المتواصل.

وتحتوي المحطة المركزية على مول تجاري مكون من دورين وبدروم كجراج لسيارات مستخدمى المول بمساحة 16 الف متر مربع , بالاضافة إلى مساحات خضراء بمساحة 31 ألف متر مربع وساحات إنتظار للسيارات بمساحة 11 ألف متر مربع وطرق بطول 1300 متر طولى ، علاوة على شبكة من أنفاق المشاه تربط من طريق مصر الإسماعيلية إلى المحطة بإجمالى أطوال 200 متر ، وقد تم عمل 2 موقف سيارات بإجمالي 450 سيارة لخدمة رواد المحطة.

و تم افتتاح المحطة العملاقة  والمرحلتين الاولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي LRT  يوم 3/7/2022 لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لجمهور الركاب وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في انشاء وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة.

محطة عدلي منصور وزارة النقل شركة المقاولون العرب جائزة أفضل مشروع نقل في العالم محطة عدلي منصور التبادلية العملاقة

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