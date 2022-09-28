المحور وكباري مايو وعرابي .. اِعرف التحويلات المرورية الجديدة في الجيزة

أعلنت الإدارة العامة للمرور خلال الساعات الماضية عن إجراء عدد من التحويلات المرورية بعدة طرق بسبب أعمال إنشائية في تطوير ورفع كفاءة محور ٢٦ يوليو.

وحرصت الإدارة العامة لمرور الجيزة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث حالة من الزحام والتكدسات خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.

تحويلات محور ٢٦ يوليو

أعلنت الإدارة العامة للمرور، تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 26 يوليو، من خلال تنفيذ أعمال رفع الكمر الخرساني لكوبري تقاطع طريق أبراج الكهرباء مع المحور بنفس موقع نفق الأمن المركزي الذي تم هدمه، وذلك أعلى الاتجاه الآتي من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان «بإجمالي عدد 12 كمرة».

وقالت الإدارة العامة للمرور، إنه سيكون هناك غلق عرضي في محور ٢٦ يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان، وتحويل الحركة المرورية إلى منزل محور 26 يوليو المؤدي إلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في اتجاه محطة الرسوم.

وعلى القادم من مدينة 6 أكتوبر ويرغب في الوصول إلى ميدان لبنان، استخدام الطريق الدائري القوس الغربي ومنه إلى منزل الدائري المؤدي إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان أو استخدام محور أحمد عرابي.

مواعيد أعمال رفع الكمر الخرساني

وسوف تكون أعمال رفع الكمر الخرساني على النحو التالي:

رفع 6 كمرات خرسانية اعتبارًا من الساعة 12.5 بعد غد الجمعة وحتى الساعة 12 ظهرًا ذات اليوم.

رفع 6 كمرات خرسانية اعتبارًا من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة الموافق 7/10/2022 وحتى الساعة 12 ظهراً ذات اليوم.

إغلاق كباري ١٥ مايو وعرابي شهرين

فى إطار تنفيذ أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد ، والذى يشمل مشروعات ( محور أحمد عرابى المستحدث، توسعة كوبرى 15 مايو ) ستقوم الشركة المنفذة للأعمال بإزالة رامبات بعض المطالع والمنازل الخاصة بكبارى ( 15 مايو، أحمد عرابى ) وذلك على النحو التالى:-



1- منزل كوبرى 15 مايو ( الأول ) للقادم من مناطق محافظة القاهرة إتجاه شارع 26 يوليو " مناطق المحاربين القدماء " .

2- مطلع كوبرى 15 مايو ( الثانى ) للقادم من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس إتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك.

3- مطلع كوبرى أحمد عرابى للقادم من شارع المطار إتجاه شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.

مما يستلزم غلق كلى للحركة المرورية إتجاه المطالع والمنازل المشار إليها بدات منذ يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2022م ولمدة شهرين تنتهى يوم السبت الموافق 26/11/2022م، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الأجهزة المعنية للمتابعة الدورية وإتخاذ مايلزم من إجراءات نحو تيسير حركة المرور ومنع التكدسات خلال فترة الأعمال.

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتوفير المحاور البديلة

التحويلات:

1- حركة المركبات القادمة من اعلى كوبرى 15 مايو من مناطق القاهرة وترغب بالنزول إتجاه ميدان سفنكس تسلك المنزل الثانى المؤدى إلى شارع 26 يوليو وميدان سفنكس.

2- حركة المركبات القادمة من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس وترغب بالصعود أعلى كوبرى 15 مايو إتجاه مناطق القاهرة – الزمالك تسلك المطلع ( الأول ) لكوبرى 15 مايو الكائن بميدان سفنكس إتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك.

3- حركة المركبات القادمة من شارع المطار ومناطق البراجيل وترغب بالسير إتجاه شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس تستكمل السير بشارع المطار أسفل كوبرى أحمد عرابى إتجاه مناطق إمبابة وصولاً حتى شارع مدينة الأمل، ثم السير يساراً من شارع مدينة الأمل إتجاه محور أحمد عرابى وميدان سفارى بارك، ثم الدوران والعودة من ميدان سفارى بارك إتجاه مطلع كوبرى أحمد عرابى وصولاً إلى شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.

بالإضافة إلى تعيين اللجان المرورية وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة لإرشاد قائدى المركبات بمحيط مناطق العمل.

وتهيب ادارة المرور بالمواطنين بضرورة الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية والمرورية لتفادى الإزدحام.