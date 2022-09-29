تقدير القرائن.. النقض توضح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معنى تقدير القرائن.



جاء في حيثيات الحكم أن تقدير القرائن القضائية هو مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى استخلصها هو منها . وإذا كانت محكمة الموضوع قد استندت في قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضا وتؤدى في مجموعها إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يناقش كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن إطراح محكمة الموضوع للقرائن التى قدمها لإثبات أن الحادث إنتحار وأخذها بقرائن أخرى استدلت بها على عكس هذا النظر ، لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض .