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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عيسى أبو العلا يتصدر منافسات فردى أفريقيا للجولف بالجونة

صدى البلد

تصدر نجم منتخب مصر الوطنى للجولف عيسى ابو العلا صدارة منافسات الفردى للبطولة الأفريقية للجولف للرجال المقامة حاليا بمدينة الجونة.
وقفز عيسى ابو العلا 7 مراكز للأمام بعد انتهاء الجولة الثانية من البطولة الذى قدم خلاله أداء متميزا للغاية بتسديد 67 ضربة مسجلا 5 ضربات تحت المعدل لبعتلى القمة برصيد 137 ضربة فى اليومين.
وتبدو المنافسة شرسة للغاية فى الفردى حيث يحتل المركز الثاني المغربى المهدى فكورى بنفس عدد الضربات والثالث المغربى أيضا محمد نزار 139 ضربة ويتساوى معه كل من الجنوب افريقى جوناثان برومهيد والمغربى ادم بريسنو والجنوب إفريقي جوردان ويسليس.
وفى منافسات الفرق مازال المنتخب المغربي بالصدارة مسجلا 17 ضربة تحت المعدل ويليه منتخب الأولاد جنوب افريقيا ثانيا 12 ضربة تحت المعدل وكينيا الثالث وتونس الرابع وتقدم منتخبنا الوطنى مركزا واحدا للترتيب الخامس.

منتخب مصر مصر عيسى ابو العلا البطولة الأفريقية للجولف اللاعب عيسى ابو العلا

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