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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بازوكا: صالح جمعة «قنبلة صفقات» الإسماعيلي.. فيديو

صدى البلد


علق سيد عبدالرازق «بازوكا»، نجم الإسماعيلي الأسبق، على تعاقد الدراويش مع صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا السابق. 


وقال بازوكا في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " صالح جمعة هو قنبلة صفقات الإسماعيلي بالموسم الحالي، أنا معجب للغاية بأداء اللاعب وأتوقع نجاحه مع الفريق".

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وتابع: "باسم مرسي أيضا صفقة مميزة للغاية، وأطالبه بالالتزام والتركيز في الملعب مع الفريق فقط".


وأتم: " الصفقات الحالية ستحقق التوازن للفريق مرة أخرى وستعيد الدراويش للمسار الصحيح بعد الأداء المتراجع بالموسم الماضي".

 

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