بازوكا: صالح جمعة «قنبلة صفقات» الإسماعيلي.. فيديو



علق سيد عبدالرازق «بازوكا»، نجم الإسماعيلي الأسبق، على تعاقد الدراويش مع صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا السابق.



وقال بازوكا في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " صالح جمعة هو قنبلة صفقات الإسماعيلي بالموسم الحالي، أنا معجب للغاية بأداء اللاعب وأتوقع نجاحه مع الفريق".

صفقة باسم مرسي..



وتابع: "باسم مرسي أيضا صفقة مميزة للغاية، وأطالبه بالالتزام والتركيز في الملعب مع الفريق فقط".



وأتم: " الصفقات الحالية ستحقق التوازن للفريق مرة أخرى وستعيد الدراويش للمسار الصحيح بعد الأداء المتراجع بالموسم الماضي".