فيديو صادم.. شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل على السوشيال ميديا

شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل.. أثيرت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لسيدة تشبه الفنانة إلهام شاهين، لحد كبير.

وظهرت السيدة في مقطع الفيديو، تقول انها تلقت تعليقا من إحدى المتابعات لها تخبرها بأنها شبيهة للفنانة إلهام شاهين، وقالت انها تلقت هذه التعليقات من أشخاص كثيرون.

شبيهة إلهام شاهين، هي طبيبة أطفال مصرية وتدعى هبة وشاحي، وتتفاعل بفيديوهات تثقيفية حول تربية الأطفال، وتنشر هذه الفيديوهات عبر تطبيق تيك توك.

ولاحظ الكثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الشبه الكبير بين إلهام شاهين والطبيبة هبة وشاحي، وتفاعلوا معها بشكل واسع في التعليقات.

إلهام شاهين مع مدرب رقص

إلهام شاهين ترقص مع شاب سكندري.. ظهرت الفنانة إلهام شاهين ترقص مع شاب في حفل خاص حضره عدد محدود من نجوم الفن في مدينة الإسكندرية.

ورقصت إلهام شاهين، مع نفس الشاب الذي ظهر يرقص مع شيرين عبد الوهاب على نغمات الصالصا ليلة أمس.

الشاب الذي رقص مع إلهام شاهين وشيرين عبد الوهاب بالتتابع يعمل مدرب رقص في إحدى مدارس الرقص اللاتيني.

أحدث أعمال إلهام شاهين

وكانت لعبت الفنانة إلهام شاهين بطولة مسلسل بطلوع الروح، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: إلهام شاهين، ومنة شلبي، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم .

يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول إلا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .

مخرجة مسلسل بطلوع الروح

من إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش".

أما مؤلف مسلسل بطلوع الروح فهو محمد هشام عبية، وقد سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية الناجحة رغم قلة عددها، وهي: “في كل أسبوع يوم جمعة”، والذي كان واحدا من فريق الكتابة فيه، وقد نجحت منة شلبي بفضل العمل في الترشح إلى جائزة الإيمي العالمية، كما قدم مسلسل “60 دقيقة.