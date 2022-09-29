متدينة ومتربية أوي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل شخصيتها لفيلمها الجديد

ظهرت الفنانة رانيا يوسف، في لقاءا مذاع لها عبر برنامج mbc trending، كشفت فيه كواليس فيلمها الجديد «التاروت» الذي تلعب بطولته مع الفنانة سمية الخشاب.

وأعربت رانيا يوسف، عن سعادتها بتكرار التعاون مع سمية الخشاب بعد تجربتها معها قبل سنوات من خلال مسلسل عائلة الحاج متولي.

وقالت رانيا يوسف، إن فيلم التاروت، تدور أحداثه حول 3 فتيات يتعرضن لحادث يؤثر على حياتهن، مشيرة إلى أنها تجسد في الفيلم شخصية فتاة تدعى ماري، وهي شخصية متدينة ومتربية أوي.

أعمال رانيا يوسف

تعيش الفنانة رانيا يوسف حالة من النشاط الفنى حيث تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم بعنوان التاروت، والذى يجمع بينها وبين الفنانة سمية الخشاب ويعد هذا اللقاء الثانى بينهما بعد 21 عاما من تجربتهما سويا فى مسلسل “الحاج متولى”.

وقالت رانيا يوسف فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : انها تعاقدت على فيلم “التاروت” مع سمية الخشاب وناهد السباعى ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لتصويره وهو من تأليف معنز المفتى وإخراج إبرام نشات.

كما أعلنت رانيا يوسف عن تقديمها مسرحية استعراضية بعنوان “قمر الغجر” والذى يقوم بكتابتها وإخراجها عمرو دوارة وذلك عن مسرحية “قمر بنت الغجر” للكاتب محمود مكى.

رانيا يوسف ومسلسل عالم تانى

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل "عالم تانى" الذي تقوم ببطولته بمشاركة عدد من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى، صوفية، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقى، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.

كما شاركت رانيا يوسف في بطولة مسلسل "شارع 9" الذي يعرض يوميا في تمام السابعة مساء على قناة "المحور" المصرية.

رانيا يوسف ومسلسل شارع 9

مسلسل"شارع 9" يشارك في بطولته بجانب رانيا يوسف، مجموعة من أبرز نجوم التمثيل ومنهم، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، حسام فارس، توزيع كيان ميديا برودكشن للموزع أكرم منصور، إنتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبدالخالق.