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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ جمبسوت أحمر .. رانيا يوسف تحتفل ببدء تصوير التاروت مع سمية الخشاب

صدى البلد

احتفلت الفنانة رانيا يوسف ببدء تصوير فيلمها الجديد التاروت ، والتي تشارك في بطولته الفنانة سمية الخشاب . 

وارتدت رانيا يوسف خلال الاحتفال جمبسوت باللون الاحمر ، وقام فريق العمل بتقطيع التورتة احتفالا ببدء تصوير العمل.

 

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل "عالم تانى" الذي تقوم ببطولته بمشاركة عدد من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى، صوفية، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقى، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.


كما شاركت رانيا يوسف في بطولة مسلسل "شارع 9" الذي يعرض يوميا في تمام السابعة مساء على قناة "المحور" المصرية

مسلسل"شارع 9" يشارك في بطولته بجانب رانيا يوسف، مجموعة من أبرز نجوم التمثيل ومنهم، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، حسام فارس

رانيا يوسف سمية الخشاب الفنانة رانيا يوسف نضال الشافعي نرمين الفقي مسلسل عالم تاني

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