هجوم إيران يستهدف كردستان العراق والإعصار إيان يضرب فلوريدا بقوة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر: عقد المؤتمر الاقتصادي من 23 إلى 25 أكتوبر

العراق: التيار الصدري يُقاطع الحكومة المقبلة والبرلمان يُجدد الثقة بالحلبوسي

الإعصار "إيان" يضرب فلوريدا بقوة.. ومليون مسكن بلا كهرباء

تزامنا مع اجتماع النواب.. 7 إصابات في قصف صاروخي على محيط البرلمان العراقي

مقتل 13 شخصا في كردستان العراق إثر هجوم إيراني عبر الحدود

واشنطن: لا إصابات بين الأمريكيين في القصف الإيراني على شمال العراق

أسعار النفط تقفز بعد هبوط مخزونات الخام والوقود الأمريكية ونزول الدولار

واشنطن: تلميح روسيا إلى مسئوليتنا عن تسرب نورد ستريم "سخيف"



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قوله إن المؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي سيجري عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.

وعلى جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الواسع بمختلف الجوانب المتعلقة بترتيبات الإعداد لانعقاد مؤتمر قمة المناخ COP27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن التنسيق يتم على قدم وساق بين مختلف الجهات المعنية بتنظيم المؤتمر، من أجل الخروج بهذا الحدث الدولي المهم بصورة تعكس قدرة مصر على تنظيم تلك الفعاليات الدولية بمستوى عال ومبهر.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن التيار الصدري في العراق، بزعامة مقتدى الصدر، أعلن عدم المشاركة في الحكومة الجديدة المقبلة، تزامنا مع احتجاجات انصار التيار رفضا لانعقاد مجلس النواب العراقي أمس، لتجديد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي.

وتجددت الاحتجاجات في المنطقة الخضراء التي تضم البرلمان، وتطورت الى مواجهات مع قوات الأمن، حيث استعان متظاهرون بجرافات لرفع الحواجز.

وأشارت "الجريدة" إلى أن محيط مجلس النواب العراقي وسط بغداد تعرض إلى قصف صاروخي بالتزامن مع عقد جلسة كانت مخصصة للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، أن القصف تسبب في إصابة سبعة من رجال الأمن بينهم ضابط، فضلا عن وقوع أضرار بعدد من السيارات وأحد المباني في المنطقة.

وأشارت "القبس" إلى أن مسؤولين أعلنوا إن 13 شخصًا قتلوا في إقليم كردستان العراق، مع استخدام إيران صواريخ وطائرات مسيرة مسلحة ضد ما قالت إنها قواعد لجماعات إيرانية كردية معارضة.

وأكد حزب كومالا أن 10 طائرات مسيرة هبطت في منطقة زرغويز، وقال حزب الحرية الكردستاني إن مقره الرئيسي في شيراوا تعرض للقصف، وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني إن قواعده ومقره في كوي سانجق تعرضت للقصف.

وقالت "الوطن" إن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة نفذتها إيران على أهداف في إقليم كردستان العراق لم تسفر عن إصابة أي مسؤولين أمريكيين.

دوليّا، ذكرت "الراي" أن الإعصار إيان اجتاح ساحل خليج ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم الأربعاء، ليضربها بعواصف عاتية وأمطار غزيرة فيما قد تكون إحدى أقوى العواصف التي تضرب الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية، حيث وصل إلى اليابسة في الساعة 3:05 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة بالقرب من ”كايو كوستا“، وهي جزيرة صغيرة تقع غرب فورت مايرز.

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بأن ”إيان“ اشتد وتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 241 كيلومترا في الساعة.

وأشارت "الوطن" إلى أن أسعار النفط، ارتفعت لليوم الثاني على التوالي لترتد عن خسائرها الأخيرة على خلفية تراجع الدولار الأمريكي عن مكاسبه في الفترة الماضية، وبيانات تظهر تراجعا في مخزونات الوقود الأمريكية على نحو أكبر من المتوقع، وانتعاشا في طلب المستهلكين.

وذكرت "القبس" أن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أكدت أنه ”من السخف“ أن تلمّح روسيا إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون مسؤولة عن التسرّب من خط أنابيب الغاز نورد ستريم.

وقالت أدريان واتسون: ”نعلم جميعًا أن روسيا تنشر معلومات مضلّلة منذ وقت طويل، وهي تقوم بذلك مجددًا هنا“. وجاء كلام واتسون ردًا على دعوة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الرئيس الأمريكي جو بايدن ليُعلن ما إذا كانت الولايات المتحدة متورطة في مسألة تسرّب الغاز.