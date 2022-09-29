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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم وشهدت الدائرة تسجيل 488 مبايعة بقيمة 1.22 مليار درهم منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 110.51 مليون درهم و464 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.11 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 101 مبايعة بقيمة 186 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 301.91 مليون درهم منها 22 رهنا لأراض بقيمة 84.51 مليون درهم و68 رهنا لفلل وشقق بقيمة 217.4 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 99 مليون درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 2 بقيمة 47 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 606.35 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 291 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 242 مليون درهم.

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