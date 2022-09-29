تفتت الجمجمة وعظام الوجه.. كشف ملابسات مقتل مصري داخل شقة في الكويت

تجري أجهزة الأمن في الكويت تحرياتها حول ملابسات مقتل مصري عُثر عليه جثة في مدخل شقته الكائنة في منطقة خيطان، وتبيّن أنه تعرّض لاعتداء في الرأس بأداة صلبة غليظة أدت إلى تفتت الجمجمة وعظمة الوجه.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني أن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من أحد سكان عمارة في مدينة خيطان جنوبي الكويت عن انبعاث رائحة غريبة من داخل شقة بابها مفتوح، إلا أن مقدم البلاغ خشي من الدخول إليها.

وتحرك رجال الأمن والمباحث والأدلة الجنائية والطوارئ الطبية للتعامل مع البلاغ، ولدى وصولهم إلى المكان وجدوا باب الشقة بالفعل مفتوحاً، وعند قيامهم بالمعاينة الأولية عثروا على جثة شخص ملقاة على كنبة وعليها آثار دماء وضرب على الوجه والرأس، وبدا أنه لم يمض عليها أكثر من 24 ساعة.

وأضاف المصدر الأمني «أنه عُثر على إثباتات صاحب الجثة، وتبيّن أنه من الجنسية المصرية وفي الخمسينيات من العمر، وتم نقلها إلى الأدلة الجنائية، وأشارت التقارير إلى الاعتداء عليه بالضرب بواسطة أداة صلبة غليظة، ما عمل على تفتت الجمجمة وعظام الوجه، وتم تسجيل القضية جريمة قتل أُحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق في ملابساتها وكشف تفاصيلها».