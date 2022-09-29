عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفتت الجمجمة وعظام الوجه.. كشف ملابسات مقتل مصري داخل شقة في الكويت

الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية

تجري أجهزة الأمن في الكويت تحرياتها حول ملابسات مقتل مصري عُثر عليه جثة في مدخل شقته الكائنة في منطقة خيطان، وتبيّن أنه تعرّض لاعتداء في الرأس بأداة صلبة غليظة أدت إلى تفتت الجمجمة وعظمة الوجه.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني أن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من أحد سكان عمارة في مدينة خيطان جنوبي الكويت عن انبعاث رائحة غريبة من داخل شقة بابها مفتوح، إلا أن مقدم البلاغ خشي من الدخول إليها.

صحيفة تبرز عمق العلاقات مع مصر في الذكرى الثانية لحكم أمير الكويت

الكويت: بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2022 للفصل التشريعي الـ17

وتحرك رجال الأمن والمباحث والأدلة الجنائية والطوارئ الطبية للتعامل مع البلاغ، ولدى وصولهم إلى المكان وجدوا باب الشقة بالفعل مفتوحاً، وعند قيامهم بالمعاينة الأولية عثروا على جثة شخص ملقاة على كنبة وعليها آثار دماء وضرب على الوجه والرأس، وبدا أنه لم يمض عليها أكثر من 24 ساعة.

وأضاف المصدر الأمني «أنه عُثر على إثباتات صاحب الجثة، وتبيّن أنه من الجنسية المصرية وفي الخمسينيات من العمر، وتم نقلها إلى الأدلة الجنائية، وأشارت التقارير إلى الاعتداء عليه بالضرب بواسطة أداة صلبة غليظة، ما عمل على تفتت الجمجمة وعظام الوجه، وتم تسجيل القضية جريمة قتل أُحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق في ملابساتها وكشف تفاصيلها».

الكويت مصري مقتل مصري الداخلية جثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

وقعوا رسميا .. بالأسماء شوبير يعلن عن صفقتين جديدتين لـ الأهلي

الموافقة على اتفاقية منحة أمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر

بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم.. بعد قليل

الفراخ هتموت من الجوع.. أزمة جديدة تضرب الثروة الداجنة بمصر| القصة الكاملة

الدولار يصعد بجنون واليورو يتراجع.. أسعار العملات العالمية اليوم

موضوعات متعلقة

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. اغتنمها بهذه السنة

صرح وطني عملاق.. الإنتاج الحربي أهم أذرع الدولة لتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة.. تعميق المنتج المحلي لمكونات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .. وإنتاج الأتوبيسات الكهربائية والعربات البيك أب

دعاء الاستيقاظ والفزع من النوم ليلا

قبل الحكم عليهم.. النص الكامل لأمر إحالة 215 متهما في كتائب حلوان

محمود حسين في حواره لـ صدى البلد: إنجازات الرئيس في 8 سنوات تتحدث عن نفسها.. لدينا ثروة بشرية بها 1000 محمد صلاح.. والرياضة أصبحت تدار بالخطط وليس الفهلوة.. المقصر في ملف محمد الشوربجي سيحاسب

عبد المنعم سعيد لـ صدى البلد: إتاحة الفرص كلمة السر لنجاح الحوار الوطني.. يجب النظر في لوائح العمل الحزبي.. و إنقاذ البلاد من الفوضى انجاز ندين به للرئيس السيسي

قطاع البترول تحديات وطموحات 8 سنوات ...9ر1 تريليون جنيه استثمارات حتى نهاية ابريل الماضي.. تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير

إزالة التعديات وتبطين الترع وأسبوع القاهرة للمياه.. تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالدول الإفريقية ..التحول لنظم الري الحديث.. أبرز إنجازات وزارة الموارد المائية خلال 8 سنوات

ترشيحاتنا

"أوكسفام": نحتاج إضافة 14 مليار دولار سنويا لإصلاح نظام الغذاء العالمي

الداخلية: إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

160 جنيها لفيليه البلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022

رئاسة الجمهورية: جائزة الأولمبياد الخاص يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء

نادي أفاي البرازيلي يكشف حقيقة اقتراب لاعبه بيسولي من الأهلي

بعد الإساءة لـ سعيد صالح.. عادل إمام يرد على فكري صادق بهذه الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس منها.. أشهر أنواع الجبن الفاسد المنتشرة بالأسواق

موضة رابونزل| نساء لم يقصصن شعورهن لمدة 40 عاما.. لماذا؟

جوجل يفاجئ عشاق المونديال.. البرازيل وفرنسا طرفا نهائي كأس العالم بقطر .. كيف ؟

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

فيديو

مصطفى أبو سريع: مش مستعجل على البطولة المطلقة وأنا مش منتميلها.. خاص

متدينة ومتربية أوي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل شخصيتها لفيلمها الجديد

فيديو صادم.. شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل على السوشيال ميديا

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ