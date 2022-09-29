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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الموافقة على تنظيم معسكر تجميل بجامعة الأقصر

صدى البلد


عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، اجتماعه الدوري،  برئاسة  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، ووكلاء الكليات أعضاء المجلس.

 

استهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم الشكر والتقدير للوكـلاء؛ الدكتور محمود النوبى آدم وكيل كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور مايكل مجدى ذكى وكيل كلية السياحة والفنادق والدكتور محمود مصطفى علام حامد وكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتورة شيماء عبد الستار وكيل كلية الآثار على ما قدموه وبذلوه من مجهودات خلال فترة توليهم وكـلاء الكليات لشئـون خدمة المجتمع وتنمية البيئة متمنياً لهم دوام الرقى والتقدم.

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كما توجه  الدكتور حمدي حسين بالتهنئة للوكلاء بتوليهم منصب وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكل من : الدكتور وليد محمد عبدالله   وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور خالد سليمان عبد الحليم عبد النبى، وكيل كلية السياحة والفنادق، والدكتور محمود سيد محمود على،  وكيل كلية الآثار، والدكتور قرشى سعدى احمد سعيد، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، متمنيًا لهم السداد والتوفيق في مسؤولياتهم، كما هنأ رئيس الجامعة الدكتورة شيماء عبد الستار،  لتوليها منصب مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

ووافق المجلس على مقترح الدكتور وليد عبدالله، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  بتنظيم أسبوع لتجميل كلية الفنون الجميلة بالكلية وتنمية الجانب الفنى والاجتماعى لدى الطلاب،  على أن يعمم على جميع الكليات بإقامة معسكر تجميل وتنسيق لتنمية الجانب الفنى والمشاركة المجتمعية للطلاب.
                      
وشدد رئيس الجامعة خلال الجلسة على تكثيف الفعاليات والأنشطة المجتمعية التي تهدف للتوعية بالتغيرات المناخية في إطار حرص الجامعة في القيام بدورها التنويري، ودعم الدولة في خطتها الطموحة نحو نشر الوعي البيئي، وتزامنًا مع استضافة مصر قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27)  ممثلا عن القارة الإفريقية.

كما وافق المجلس على تنظيم قافلة طبية من كلية الطب بقرية البغدادى خلال أكتوبر المقبل، على أن تتضمن القافلة كافة التخصصات، وإضافة بعض معامل التحاليل فى الجامعة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمه للأهالي.


   وشهدت الجلسة ايضا الموافقة على  مشاركة جامعة الاقصر بكلياتها المختلفة فى مبادرة " سفراء الهلال المصرى للمناخ " بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر المصرى، والخاصة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها والكوارث الناتجه منها وكيفية ادارتها ومبادئ الاسعافات الاولية.

كما ناقش المجلس آليات مشاركة جامعة الأقصر في انعقاد مؤتمر المسؤولية الاجتماعية ودعم ذوى الهمم بمحافظة الأقصر )،  كجزء من المساهمة المجتمعية تحت رعاية جامعة الأقصر بمشاركة مؤسسة اللؤلؤ المكنون للتنمية.

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