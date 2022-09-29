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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة على المحال التجارية بشبرا الخيمة

سلع غذائية
سلع غذائية

شنت إدارة تموين شرق  شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بمشاركة مباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. 

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وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات متنوعة للمخابز ومحاضر ضد 7 محلات لعدم الإعلان عن الاسعار او عدم وجود ترخيص، وكذلك محضرى ضد مطعم لاستخدام إسطوانات بوتاجاز  تجاري بمنطقة بها غاز طبيعي، ومحل بقالة لحيازه شيبسي منتهي الصلاحية وتم مصادرة  45 كيس شيبسي. 
كما تم تحرير  5 محاضر جنح ضد محمصة ومعارض حلويات لعدم الإعلان عن الأسعار ولعدم وجود ترخيص، وعرض سلع مجهولة المصدر، و تم مصادرة  ٣ أطنان سبرنج و 2 طن ونصف سمسم و 700 كيلو جلوكوز و 2 طن ارز و 1.5طن دقيق و 150 كيلو حلويات و 200 شنطة مدرسية مجهولة المصدر و 10 زمزمية بلاستيك.

كما تم تحرير  محضر  ضد مخزن للسلع الغذائية لعرض سلع مجهولة المصدر وعدم وجود ترخيص وعدم وجود شهاده صحية وتم مصادرة 3 أطنان سكر و 1.650طن سمن نباتي و 2.5 طن سمسم  مجهول المصدر،حرر محاضر بالمخالفات وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

القليوبية محافظة القليوبية مباحث التموين شبرا الخيمة المحال التجارية حملة مكبرة

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