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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لليوم الثاني على التوالي..

رئيس جامعة حلوان يجري زيارة تفقدية ويستمع لآراء ومقترحات عدد من العاملين

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

يجري الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في اليوم الثاني على التوالي، زيارة تفقدية للتواصل مع العاملين والإداريين بالجامعة عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوليه رئاسة جامعة حلوان.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تحقيق التواصل والترابط والتعرف على العاملين بالجامعة بجميع الإدارت الرئيسية والفرعية.

وخلال جولته، ناقش رئيس الجامعة مع العاملين طموحاتهم وآراءهم من أجل تطوير جامعة حلوان والوصول لآليات أكثر فاعلية من أجل تحسين الإنتاجية وخدمة جميع منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتحسين النظم الإدارية، والوصول بالجامعة إلى مصاف الجامعات العالمية.

وتابع رئيس الجامعة سير العمل الإداري والتزام جميع العاملين حرصاً على سلامتهم. 

واستمع رئيس الجامعة لآراء ومقترحات عدد من العاملين أثناء جولته، موجهاً بتذليل جميع العقبات والمشاكل والعمل على حلها في أسرع وقت.

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جدير بالذكر أن كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، نظمت بالتعاون مع الجامعة الألمانية KIT، المعسكر الصيفي الدولي الثاني، وذلك تحت رعاية الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل عبد الله، عميد كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة. 

جاء ذلك في إطار الدعم الموجه من هيئة التبادل العلمي الألمانية DAAD لتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين مصر وألمانيا، ووزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية، وتماشياً مع خطة الدولة مصر2030، والخطة الاستراتيجية بجامعة حلوان.

أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان رئيس الجامعة رئيس جامعة حلوان Jobs Education

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