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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. آخر فرصة للالتحاق المباشر بجامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

تعلن جامعة حلوان الأهلية عن استمرار قبول طلبات التقديم المباشر لطلاب الثانوية العامة حتى نهاية اليوم الخميس الموافق ٢٩ سبتمبر .

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جامعة حلوان : نحرص على أن يكون أبناؤنا جزءا من التغيير بالعالم

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جامعة حلوان : قضية المناخ مهمة ويجب التوعية بها


وعلى جميع الطلاب الراغبين بالتقدم المباشر للجامعة  الدخول على الرابط التالى و تسجيل بيناتهم : http://app2.helwan.edu.eg/HNU/


و يشمل الالتحاق المباشر  البرامج التالية وهي:

برنامج العمارة والتصميم البيئي بحد أدنى ٦٨٪ علمى رياضة
برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية بحد أدنى ٥٥٪ علمى وأدبي
 

و للحصول على كود دفع المصروفات واستكمال بيانات طلب الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية الحضور بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة اليوم التالى لتسليم ملف التقديم.


و تطبق جامعة حلوان الأهلية  تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين على التنافس محليًا ودوليًا ليكونوا قادة المستقبل.

كما تعد جامعة حلوان الأهلية، من الجامعات الذكية للجيل الرابع لتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين الجدد والمؤهلين بالقدرات المعرفية والتقنية الحديثة محليا وإقليميا ودوليا.

جامعة حلوان الاهلية طلاب الثانوية العامة التقديم المباشر Jobs Education

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