افتتاح تطوير مدرسة زيدان سند الأساسية ببورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال تطوير مدرسة زيدان سند للتعليم الأساسي بجنوب بورسعيد،ضمن عدد من المدارس الدولية واللغات والحكومية اليوم، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والاستاذ أحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

الغضبان يفتتح أعمال تطوير مدرسة زيدان سند الأساسية بجنوب بورسعيد

وأوضح محافظ بورسعيد أن تطوير مدرسة زيدان سند للتعليم الأساسي تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة لأهالي حي الجنوب، وضمن اعمال التنمية التي شهدها القرية، حيث تم رفع كفاءة وتطوير المدرسة بالتعاون بين هيئة الأبنية التعليمية، وتحالف الشركات أوراسكوم والمقاولون العرب ضمن "مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر "، وفي إطار النهضة التعليمية التي تشهدها بورسعيد في كافة الأحياء، وأكد اللواء عادل الغضبان ، أن المحافظة تسعى إلى توفير كافة الخدمات للقرى وأهالى الجنوب وهو ما يظهر واضحا من افتتاح وتطوير للعديد من المشروعات في الجنوب سواء مشروعات طرق أو صحة او تعليم أو زراعة .

الغضبان يفتتح أعمال تطوير مدرسة زيدان سند الأساسية بجنوب بورسعيد

وتفقد محافظ بورسعيد ومرافقوه حجرات وأقسام المدرسة ، مشيرا أن المدرسة تم تطويرها على أعلى مستوى من أجل أبناءنا الطلاب ومزودة بكافة الإمكانيات التعليمية ، لافتا إلى أنه تم توفير كافة التخصصات التعليمية بالمدرسة من أجل أبناء المنطقة فتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا هدف تسعى آلية كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

الغضبان يفتتح أعمال تطوير مدرسة زيدان سند الأساسية بجنوب بورسعيد

كما التقى محافظ بورسعيد عددا من أهالي قرى الجنوب، خلال فعاليات افتتاح المدرسة، حيث قدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ بوىسعيد على اهتمامه الكبير بقرى الجنوب وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى سياق آخر افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مدرسة السيف الحديثة للغات بنطاق حي المناخ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والأستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والاستاذ أحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، والاستاذ وليد الدعدع رئيس حي العرب و المهندس مصطفى سيف رئيس مجلس إدارة المدرسة.

الغضبان يفتتح أعمال تطوير مدرسة زيدان سند الأساسية بجنوب بورسعيد

وتفقد محافظ بورسعيد أقسام المدرسة، مستمعا لشرح موجز حول أعداد وكثافة الطلاب التي تستقبلها المدرسة، و نظام الدراسة ، حيث أشاد محافظ بورسعيد بالمستوى المتميز للمدرسة، والتي أنشئت على أحدث طراز لدعم العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد، والتي تشهد نهضة غير مسبوقة، وأكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا كبيرا في المؤسسات التعليمية على غرار كافة المجالات، من خلال إنشاء وتطوير العديد من المؤسسات التعليمية في كافة المراحل، فضلا عن تدريب المعلمين وفقا لأحدث نظم التعليم، واستحداث أساليب تعليمية جديدة، مناشدا اولياء الامور بدعم جهود المحافظة في تطوير العملية التعليمية ، مؤكدا أهمية التزام الطلاب في المدارس، بما يحقق مصلحة الطالب في المقام الأول.

الغضبان يفتتح أعمال تطوير مدرسة زيدان سند الأساسية بجنوب بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة الدعم لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية، مثنيا على دور رجال الأعمال في دعم خطة المحافظة لتطوير التعليم من خلال إنشاء مدارس حديثة تقوم على أحدث نظم التعليم.