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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح الدورة التدريبية لأنشطة "توكاتسو" اليابانية بـ بورسعيد

السكرتير عام بورسعيد
السكرتير عام بورسعيد ووكيل التعليم يفتتحان الدورة التدريبية

 افتتح عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد مساء اليوم الدورة التدريبية لأنشطة "توكاتسو" اليابانية لمديري عموم إدارات التعليم العام والموجهين العموم على مستوى الجمهورية بحضور الدكتورة هدى بشير عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية وأحمد والي وكيل المديرية وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق جويل.

السكرتير عام بورسعيد ووكيل التعليم يفتتحان الدورة التدريبية لأنشطة "توكاتسو" اليابانية

جاءت الدورة تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني. 

السكرتير عام بورسعيد ووكيل التعليم يفتتحان الدورة التدريبية لأنشطة "توكاتسو" اليابانية

ورحب السكرتير العام المساعد بضيوف المحافظة ناقلا تحيات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للحضور معربا عن سعادته البالغة باختيار بورسعيد لإقامة هذا التدريب العلمي الهام مما يؤكد ريادة المحافظة في هذا الشأن موجها بتوفير كافة الأجواء لإتمام التدريب بالشكل اللائق بهم متمنيا لهم إقامة سعيدة خلال مدة التدريب.

السكرتير عام بورسعيد ووكيل التعليم يفتتحان الدورة التدريبية لأنشطة "توكاتسو" اليابانية

ومن جانبها وجهت الدكتورة هدى بشير عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على توفير المناخ الملائم لإقامة هذا التدريب الضخم على أرض مدينة بورسعيد الباسلة لافتة إلى أن هذا التدريب يأتي نتاج التعاون المثمر مع وحدة المدارس اليابانية برئاسة نفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الإستراتيجية.

السكرتير عام بورسعيد ووكيل التعليم يفتتحان الدورة التدريبية لأنشطة "توكاتسو" اليابانية

كما أكدت الدكتورة هالة أن أنشطة توكاتسو اليابانية تمثل دورا محوريا في أبعاد التعلم الأربعة حيث ترتبط بشكل مباشر بأبعاد " تعلم لتكون " و " تعلم لتعيش " و " تعلم لتعمل " وأخيرا " تعلم لتعرف " حيث التركيز على فهم الطالب لأهمية وضرورة القيام بالأنشطة والغرض منها.

السكرتير عام بورسعيد ووكيل التعليم يفتتحان الدورة التدريبية لأنشطة "توكاتسو" اليابانية

وأضافت وكيل الوزارة أن هذا التدريب يأتي انطلاقا من رؤية مصر 2030 ولمواكبة جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير أنشطة " توكاتسو " وتطبيقها في المدارس المصرية واستكمالا للتدريب السابق لوكلاء الوزارة بمحافظات مصر والذي عقد ببورسعيد في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري.

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وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن هذا التدريب مستمر لمدة يومين حيث يتم تدريب الفئات المستهدفة في القاعات المعدة خصيصا لهم بفندق جويل ومكتبة مصر العامة متمنية التوفيق لجميع الحضور من مختلف محافظات مصر.

بورسعيد وزارة التربية والتعليم محافظ بورسعيد مكتبة مصر العامة وزير التربية والتعليم التربية والتعليم جامعة الإسكندرية وكيل وزارة التربية والتعليم كلية الطفولة المبكرة محافظة بورسعيد الطفولة المبكرة اللواء عادل الغضبان وزير التربية والتعليم السكرتير العام المساعد الدكتور رضا حجازي

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