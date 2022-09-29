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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم عزيز هالة لـ جواهر العامري يمثل السعودية في ملتقى القاهرة السينمائي

جواهر العامري
جواهر العامري

يشارك مشروع فيلم "عزيز هالة" للمخرجة السعودية جواهر العامري، ضمن قائمة المشاريع المختارة في النسخة التاسعة من ملتقى القاهرة السينمائي، الذي يُعقد ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، المقرر إقامتها خلال فعاليات الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وقالت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، في بيانٍ اليوم، الخميس: "مشروع فيلم "عزيز هالة" ينافس في مسابقة المشاريع الروائية الطويلة ضمن "مرحلة التطوير"، التي تضم 6 مشاريع روائية من المملكة العربية السعودية والسودان وتونس والمغرب، بالإضافة إلى مشروعين من مصر".

جواهر العامري هي كاتبة ومخرجة سعودية، تخرجت في جامعة عفت - فنون سينمائية. 

كتبت وأخرجت فيلم "مجالسة الكون" والذي كان جزءا من الفيلم الأنثولوجي الطويل "بلوغ" الذي عرض في افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ٢٠٢١، وأيضاً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عام ٢٠٢١، ويعرض الفيلم الآن على “شاهد”.

كما كتبت وأخرجت فيلم “سعدية سابت سلطان” الذي شارك في عدة مهرجانات عربية وعالمية، وفاز في مهرجان السعودية للأفلام عام ٢٠١٩ بجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم طلبة قصير. 

كما أنتجت فيلم “من يحرقن الليل” للمخرجة سارة مسفر، والذي حصد جوائز عدة منها تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ٢٠٢٠ من لجنة التحكيم، وشارك أيضًا في مهرجان “بالم سبيرنجز” للأفلام القصيرة الدولي عام ٢٠٢١، كما حصل الفيلم على جائزة السينما الواعدة في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي عام ٢٠٢١. 

وشاركت جواهر بمشروع فيلمها الطويل الأول “عزيز هالة” في معمل البحر الأحمر بالتعاون مع معمل تورينو، ليحصل على جائزة التوزيع الكبرى من شاهد ١٠٠ ألف دولار في سوق الأفلام في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عام ٢٠٢١. 

وتخرجت في مبادرة الشرق الاوسط للإعلام MEMI 2022، وطورت وكتبت من خلالها مسلسلها الجديد. 

وتعمل حاليًا على إخراج فيلمها القصير الجديد، والذي من المتوقع تصويره في نهاية عام ٢٠٢٢.

مهرجان القاهرة السينمائي المملكة العربية السعودية عزيز هالة جواهر العامري للمخرجة السعودية جواهر العامري

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