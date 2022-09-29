رغم انتقاد صندوق النقد وموديز.. ليز تراس تعاند وتدافع عن خطتها الاقتصادية

دافعت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم الخميس، عن خطتها الاقتصادية وقالت إنها مستعدة لاتخاذ "قرارات صعبة" لتنشيط الاقتصاد.

وفي أول تعليقات علنية لها منذ إعلان حكومتها عن التخفيضات الضريبية غير المكلفة والتي أزعجت الأسواق ودفعت العملة إلى مستويات منخفضة قياسية، قالت تراس إن بريطانيا تواجه وضعا اقتصاديا "بالغ الصعوبة للغاية". لكنها قالت إن المشاكل عالمية وحفزها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت تراس، في تصريح لـ "بي بي سي": "كان علينا اتخاذ إجراءات عاجلة لينمو اقتصادنا، وكذلك التعامل مع التضخم".

وتحدثت رئيسة الحكومة البريطانية، بعد أن اتخذ بنك إنجلترا إجراءً طارئا، أمس الأربعاء، لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية في المملكة المتحدة وتجنب أزمة في الاقتصاد الأوسع، بعد أن أخافت الحكومة المستثمرين ببرنامج للتخفيضات الضريبية غير الممولة، مما أدى إلى انخفاض الجنيه الإسترليني وارتفاع تكلفة الدين الحكومي.

تحذير صندوق النقد ووكالة موديز

وكان صندوق النقد الدولي ووكالة التصنيف العالمية "موديز" وجها، انتقادا لاذعا للاستراتيجية الاقتصادية الجديدة لبريطانيا، حيث يستعد المستثمرون لمزيد من الفوضى في أسواق السندات التي أجبرت بالفعل بنك إنجلترا على التعهد بإجراءات "مهمة"، وذلك في تحذير نادر من النقد الدولي لاقتصاد مجموعة السبعة.

وزادت التصريحات الصادرة عن صندوق النقد الدولي وموديز من الضغط على وزير المالية الجديد، كواسي كوارتنج، لإعادة تقييم سياسته، الأمر الذي أدى إلى انهيار قيمة الأصول البريطانية في الأيام الأخيرة.

وقال صندوق النقد الدولي إن تلك المقترحات، التي دفعت الجنيه إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.0327 دولار يوم الاثنين، من المرجح أن تزيد عدم المساواة، مشككا في حكمة المسئولين.

فقد حث صندوق النقد الدولي حكومة المملكة المتحدة على "إعادة تقييم" حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي يقول إنها قد تغذي التضخم، ومن المرجح أن تزيد من عدم المساواة الاقتصادية.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: "بالنظر إلى ضغوط التضخم المرتفعة في العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، فإننا لا نوصي بالحزم المالية الكبيرة وغير المستهدفة في هذه المرحلة، حيث من المهم ألا تعمل السياسة المالية في أغراض تتعارض مع السياسة النقدية".

وأضاف: "علاوة على ذلك، من المرجح أن تؤدي طبيعة الإجراءات في المملكة المتحدة إلى زيادة عدم المساواة".

وقد انخفض الجنيه البريطاني إلى مستوى قياسي أمام الدولار عند 1.0373 دولار يوم الاثنين وسط قلق المستثمرين بشأن سياسات الحكومة.

محاولات لكبح جماح التضخم

وسعى بنك إنجلترا يوم الاثنين إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق، قائلاً إنه مستعد لرفع أسعار الفائدة "بقدر الحاجة" لكبح جماح التضخم، لكن الاجتماع المقبل المقرر للبنك لن يكون حتى نوفمبر، وعدم اتخاذ إجراء فوري لم يفعل الكثير لتعزيز الجنيه.

ويحتل صندوق النقد الدولي أهمية رمزية في السياسة البريطانية، فقد اعتبرت خطة إنقاذ بريطانيا في عام 1976 في أعقاب أزمة ميزان المدفوعات منذ فترة طويلة نقطة منخفضة في التاريخ الاقتصادي الحديث للبلاد.

وفي بيان صريح، قالت وكالة موديز إن التخفيضات الضريبية الكبيرة غير الممولة كانت "سلبية للائتمان" بالنسبة للمملكة المتحدة.

وقالت موديز: "إن صدمة الثقة المستمرة الناشئة عن مخاوف السوق بشأن مصداقية الاستراتيجية المالية للحكومة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف التمويل هيكلياً يمكن أن تضعف بشكل دائم قدرة المملكة المتحدة على تحمل الديون".

وقال صندوق النقد الدولي إن الميزانية المستحقة من كوارتنج في 23 نوفمبر ستوفر "فرصة مبكرة لحكومة المملكة المتحدة للنظر في طرق تقديم الدعم الأكثر استهدافا وإعادة تقييم الإجراءات الضريبية، خاصة تلك التي تفيد أصحاب الدخل المرتفع".

وأوضح كوارتنج أن الحكومة ملتزمة بالمسئولية المالية على المدى المتوسط ​​وأن ميزانيته الكاملة في نوفمبر ستضع خططًا لخفض الديون.

خطة لخفض الضرائب ومخاوف من أعلى مستوى من التضخم

اجتمع وزير الخزانة البريطاني، أمس الأربعاء، مع المسئولين التنفيذيين من البنوك الاستثمارية في الوقت الذي تسعى حكومة المحافظين إلى تهدئة الأسواق، حيث كشفت حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس، يوم الجمعة، النقاب عن حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار) في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي، لكن الخطة لم تكن مصحوبة بتخفيضات في الإنفاق، مما أثار مخاوف من أنها ستؤدي إلى تضخم الدين الحكومي وزيادة التضخم الذي يقترب بالفعل من أعلى مستوى في 40 عامًا.

ووضع كوارتنج، يوم الجمعة الماضي، خطة لخفض الضرائب، الأكبر منذ خمسين عامًا، من خلال الزيادات الضخمة في الاقتراض التي يعتقد أنه سيتم سدادها من خلال مضاعفة معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا.

وفي الوقت نفسه، تدعم الحكومة فواتير الطاقة للأسر والشركات بتكلفة 60 مليار جنيه إسترليني (64 مليار دولار) في الأشهر الستة المقبلة.