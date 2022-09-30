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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحديث جديد من Google Maps هيخليك تعرف "mood" المكان اللي هتروحه..الطريقة هنا

تحديث جديد من Google
تحديث جديد من Google Maps هيخليك تعرف "mood" المكان اللي هتر

تعمل شركة جوجل Google الأمريكية الرائدة على تطوير ميزة جديدة في خدمة Google Maps أو خرائط جوجل، التي ستوضح "روح المكان" أو ال mood أو ال vibes في الأحياء الموجودة في المدينة.

 

 بحسب ما ذكره موقع Engadget التقني ، ستتاح هذه الميزة الجديدة في Google Maps على نظام التشغيل  Android و iOS والتي ستساعدك على التعرف على الجديد روح المكان أو منطقة معينة من خلال المعلومات والصور.

 

فقد تكتشف حيًا تاريخيًا مليئًا بالمعالم والمتاحف ، أو وجود مطاعم فخمة في جزء منطقة معينة بالمدينة.

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تعتمد هذه الميزة الجديدة على تكنولوجيا معينة مرتكزة على الذكاء الاصطناعي مع مساهمات المجتمع في المناظر الطبيعية لخرائط جوجل ، مثل رفع الصور والتقييمات.

 

سيتم طرح ميزة ال vibes لمستخدمي Google Maps في جميع أنحاء العالم في "الأشهر القادمة".  وبالطبع هذه الميزة لن تجعلك على دراية كاملة بأحياء المدينة مثل المقيمين.

 

ومع ذلك ، قد يساعدك ذلك في التخطيط لقضاء إجازة أو الانتقال، فبدلاً من البحث الأعمى عن الأشياء التي يمكنك القيام بها ، سيكون لديك إحساس جيد بما هو شائع لدى السكان المحليين.

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