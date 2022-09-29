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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوز كورال جامعة طنطا بالمركز الأول بالمهرجان الغنائي الثاني للطلاب

كورال جامعة طنطا
كورال جامعة طنطا

فاز فريق كورال جامعة طنطا بالمركز الأول فى المهرجان الثاني لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية بمعهد إعداد القادة بحلوان، كما تم اختيار المايسترو محمود صفوت كأفضل قائد لقيادة الاوركسترا المجمع للموسيقي بالحفل الختامي، وفاز الطالب احمد صلاح بجائزة أفضل "صولو غناء" ، والطالب احمد نفادة -عازف قانون - بجائزة افضل "صولو عزف".

بعد أشهر من وفاتها.. ظهور مفاجئ للممثل محمد شبانة صديق نيرة أشرف

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أعضاء فريق كورال الجامعة الفائز، مشيداً بأدائهم أثناء تقديم الفقرات الفنية المميزة خلال المسابقة، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة الطلابية لدروها فى بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته الفنية والإبداعية، ودعم الروح التنافسية بين الطلاب.

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ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

أشار الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب إلى فخره بفريق كورال جامعة طنطا الذى حصد العديد من الجوائز الهامة بالمسابقة، موجهاً جميع الطلاب أعضاء الفريق بضرورة مواصلة التدريبات لصقل مهاراتهم وتحقيق مزيد من البطولات للجامعة.

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IMG-20220929-WA0065
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IMG-20220929-WA0064
جامعة طنطا المصرية مهرجان الجامعات المصري طنطا الدعم التعليم رئيس جامعة طنطا

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