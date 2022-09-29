محمد رشاد يستعرض لياقته البدنية مع خطيبته في الجيم

حرصت غادة فتحي، علي مشاركة متابعيها صور جديدة له من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، تجمعها بخطيبها الفنان محمد رشاد، وذلك أثناء تواجدهما فى الجيم.



وظهر الثنائي فى الصور باطلالة رياضية وهما يمارسان التدريبات في الجيم بإطلالة مميزة، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

آخر أعمال محمد رشاد

طرح المطرب محمد رشاد فى مايو الماضي أحدث أغانيه التي تحمل اسم "اللي قال"، من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "اللي قال" كتب كلماتها الشاعر الغنائي كريم حكيم وألحان مودي منير وتوزيع چيزو وميكس، وماستر بيشوي مجدي.

يذكر أن الفنان محمد رشاد كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «أنا مش شمتان» وهي من كلمات كوثر حجازي والحان محمد النادي وتوزيع طارق عبد الجابر.