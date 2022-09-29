عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رشاد يستعرض لياقته البدنية مع خطيبته في الجيم

محمد رشاد وخطيبته
محمد رشاد وخطيبته

 

حرصت غادة فتحي، علي مشاركة متابعيها صور جديدة له من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، تجمعها بخطيبها الفنان محمد رشاد، وذلك أثناء تواجدهما فى الجيم.


وظهر الثنائي فى الصور باطلالة رياضية وهما يمارسان التدريبات في الجيم بإطلالة مميزة، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

آخر أعمال محمد رشاد

طرح المطرب محمد رشاد فى مايو الماضي أحدث أغانيه التي تحمل اسم "اللي قال"، من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

أغنية "اللي قال" كتب كلماتها الشاعر الغنائي كريم حكيم وألحان مودي منير وتوزيع چيزو وميكس، وماستر بيشوي مجدي.

 

يذكر أن الفنان محمد رشاد كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «أنا مش شمتان» وهي من كلمات كوثر حجازي والحان محمد النادي وتوزيع طارق عبد الجابر.

 

IMG_٢٠٢٢٠٩٢٩_١٨٣٣٣٠
IMG_٢٠٢٢٠٩٢٩_١٨٣٣٣٠
IMG_٢٠٢٢٠٩٢٩_١٨٣٣١٥
IMG_٢٠٢٢٠٩٢٩_١٨٣٣١٥
إطلالة رياضية التدريبات اطلالة مميزة محمد رشاد المطرب محمد رشاد يستعرض لياقته البدنية تدريبات في الجيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

وقعوا رسميا .. بالأسماء شوبير يعلن عن صفقتين جديدتين لـ الأهلي

الزوجة الثانية السبب| زوج شقيقة صيدلي حلوان المقتول يكشف مفاجأة من العيار الثقيل|فيديو

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

مصرع وإصابة 5 مهندسين.. التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة محور الضبعة

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

الدولار يصعد بجنون واليورو يتراجع.. أسعار العملات العالمية اليوم

مصير البابل شيت والتحسين.. حجازي يعلن مفاجآت بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

ترشيحاتنا

الأولمبياد الخاص: السيسي أول رئيس بالشرق الأوسط يحصل على الجائزة الدولية

فسح وخروجات.. شقيق صيدلي حلوان يكشف مفاجئات عن علاقته بزوجته.. فيديو

القنصلية المصرية في هيوستن تنجح في استرداد تابوت فرعوني من العصور القديمة

تراجع الدولار الأمريكي عالميا.. والجنيه الإسترليني يسجل ارتفاعا كبيرا

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجديد ورفع كفاءة محكمة شمال القاهرة

وزير التعليم للطلاب: المدرسة بيتك الثاني.. مش عاروزين شهادة بدون تعلم| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدر وتنميل اليدين.. هل ينبه لوجود حالة مرضية خطيرة؟

بإطلالة كاجوال.. إلهام شاهين تتألق على البحر | شاهد

بالجلد الأسود.. شاهد إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري

ظهور ابن سرّي لـ تشارلز وكاميلا بعد 56 عامًا اختفاء عن الأنظار

فيديو

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي وجود نقص في الأرز والسكر| تفاصيل

شبيهة إلهام شاهين ليست الأولى.. شبيهات النجمات يثرن جدلا على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

مش أي حد هيشتغل مدرس ومصير البابل شيت .. ومفاجأة بمنهج رابعة إبتدائي

التعليم تدرس السماح لطلاب الثانوية العامة بإعادة السنة بهدف التحسين .. ومفاجآت سارة للمعلمين في أكتوبر القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ