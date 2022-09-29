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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة كابلات الكهرباء والتليفونات بعابدين

حبس
حبس

قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في سرقة كابلات الكهرباء والتليفونات الأرضي بمنطقة عابدين.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد نجح رجال المباحث في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة كابلات الكهرباء والتليفونات الأرضية بعابدين .

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من الخدمات الأمنية المعينة على أحد البنوك بدائرة القسم بقيام 3 أشخاص بفتح غرفة الكهرباء الكائنة بجانب البنك ، ولدى محاولة الخدمة الأمنية المعينة ضبطهم فروا هاربين.

بالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة ، وتبين أن إحداهما مقيدة بإسم مقاول ، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة وأنه وراء إرتكاب الواقعة أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته قرر بأنه نظراً لعمله لدى شركة للمقاولات المتعاقدة مع إحدى شركات الكهرباء لإحلال وتجديد غرف الكهرباء بناءاً على تصريح من الشركة ، وعلمه بتواجد كمية من الخردة داخل عدد (3) مواقع كائنة بالقاهرة .

فإختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء عليها وبيعها لأحد تجار الخردة ، وفى سبيل ذلك تعرف على (تاجر خردة ، مقيم بمحافظة المنيا) وإتفق معه على مساعدته فى سرقة الخردة من داخل الموقع المشار إليه مقابل تحصله على نسبة .

وقام بالإستعانة بــ 3 أشخاص آخرين لتنفيذ مخططه ، وقاموا بالتوجه لمحل الواقعة مستقلين السيارة المشار إليها، وأثناء إرتكابهم الواقعة عثر أحدهم على غرفة كابلات تليفونات قديمة تحت الأرض "غير مُستخدمة " .

فقام بإخطار باقى المتهمين وإتفقوا على تمكين أحدهم من الإستيلاء على الكابلات ، وعقب ذلك حضر أحد المتهمين للغرفة سالفة الذكر وبصحبته (شخصين) مستقلين إحدى السيارات وقاموا بالنزول للغرفة وإنصرف باقى المتهمين على أن يعودوا صباح اليوم التالى عقب إنتهاء المتهمان من تقطيع الكابلات ، وعند حضور المتهمين مستقلين السيارتان لمحل الواقعة وإنتظارهم بجانب الغرفة حتى يتمكن المتهمان من الخروج  .

تم مشاهدتهما من قبل الخدمات الأمنية سالفة الذكر ولاذوا بالفرار ، كما عثر بداخل الغرفة المشار إليها على المعدات والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

كما تم بإرشاد أحدهم ضبط 180 كيلو جرام نحاس من أسلاك الكابلات بأحد المخازن الكائنة بمحافظة القاهرة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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