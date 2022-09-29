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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ نقد وأدب سياسي: نكسة 1967 كانت مؤامرة أمريكية صهيونية على مصر

الدكتور علي إسماعيل
الدكتور علي إسماعيل درويش، أستاذ النقد والأدب السياسي

أكد الدكتور علي إسماعيل درويش، أستاذ النقد والأدب السياسي بجامعة مصر للعلوم، أن نكسة 1967 كانت مؤامرة أمريكية صهيونية على مصر، مشيرا إلى أن أمريكا خططت للإطاحة بعبد الناصر في 1967. 

وقال على إسماعيل درويش، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن نكسة 1967 كانت محفزة للانتصار في حرب أكتوبر 1973 .

 

وتابع  أستاذ النقد والأدب السياسي بجامعة مصر للعلوم، أن مصر واجهت حروب عصابات أثناء حرب اليمن، مؤكدا أن دخول القوات المسلحة المصرية إلى اليمن كان ضرورة قومية.

 

 الاستقطاب الأحادي

وأشار علي إسماعيل درويش إلى أن الأراضي الزراعية كانت مملوكة لـ 2% من المصريين قبل ثورة يوليو 1952، مؤكدا أن مصر عانت من الاستقطاب الأحادي فترات طويلة.

علي إسماعيل درويش حرب أكتوبر 1973 القوات المسلحة المصرية نكسة 1967 القوات المسلحة

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